136 килограма кокаин на обща стойност почти 12 милиона долара са иззели турските сили за сигурност при специализирана акция срещу международния наркотрафик в южния окръг Мерсин, информира Министерството на вътрешните работи на Турция, цитирано от „Тюркийе тудей“.

Дрогата е била открита от съвместни екипи на жандармерията и бреговата охрана при проверка на кораб, плаващ под камерунски флаг и пристигнал от Бразилия. В хода на операцията са арестувани четирима души.

От вътрешното ведомство уточняват, че пратката е била скрита в тайник – кухина в специално пригодено отделение на плавателния съд.

В пост в социалните мрежи турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи напомни, че при друга акция на пристанище Мерсин през септември властите са заловили 350 кг наркотици, отново на борда на кораб, доплавал от Бразилия.

Статистиката показва, че от януари до октомври тази година турските митнически служби са задържали общо почти 55 тона наркотични вещества.