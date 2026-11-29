Четирима ирански граждани, трима от които дипломати, са били изгонени от Босна и Херцеговина по подозрение в шпионаж. Информацията бе потвърдена днес от босненския външен министър Елмедин Конакович, цитиран от хърватската информационна агенция ХИНА.

По данни на информационния портал Istraga.ba четиримата са напуснали територията на страната на 25 ноември, след като Конакович е парафирал заповедта за тяхното експулсиране въз основа на разследване и данни, събрани от Агенцията за разузнаване и сигурност на Босна и Херцеговина.

Сред отзованите дипломатически служители са третият секретар в посолството на Иран в Сараево Хосейн Махдиан Фард, аташето Мортеза Фазали, както и Ехсан Саджади Моназах. Официалният статут на четвъртия заподозрян в шпионска дейност – Сейед Ясер Сейед Мохамад, засега остава неуточнен.

Според разкритията на босненското контраразузнаване Фард е оперативен сътрудник на иранското Министерство на разузнаването и сигурността, познато още под абревиатурата ВЕВАК.

За останалите трима иранци местните служби за сигурност разполагат с данни, че са обвързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.