Новите членове на колективното Президентство на Босна и Херцеговина встъпиха официално в длъжност снощи след общите избори на 4 октомври, предаде националната телевизия БХРТ.

В тричленния държавен орган влиза новоизбраният представител на хърватите Дарияна Филипович от Хърватската демократична общност (ХДО БиХ), чиято победа слага край на осемгодишното управление на Желко Комшич и връща партията ѝ във властта. Редом с нея втори пореден мандат започват представителят на босненските сърби Желка Цвиянович (Съюз на независимите социалдемократи) и бошняшкият представител Денис Бечирович (Социалдемократическа партия).

По време на церемонията тримата лидери очертаха различните си политически приоритети за следващите четири години. Филипович и Бечирович поставиха акцент върху европейската и евроатлантическата интеграция в ЕС и НАТО, като Бечирович призова за укрепване на държавните институции, борба с корупцията и отказ от „нереални и опасни политики“. От своя страна Филипович призна, че тримата едва ли винаги ще говорят в един глас, но обеща да работи за предотвратяване на нови държавни кризи и намиране на общи допирни точки.

За разлика от тях Желка Цвиянович заложи на защитата на автономията на Република Сръбска и връщането на правомощия от централно ниво към съставните части на федерацията. Тя разкритикува намесата на върховния представител на международната общност в страната, като посочи, че налагането на решения отвън през последните четири години е довело до безпорядък, а единственият път напред е вътрешният диалог. Първата ключова задача на ротационното Президентство, което ръководи външната политика и армията на страната, сега ще бъде връчването на мандат за съставяне на ново правителство (Съвет на министрите).

Паралелно с церемонията в Сараево, снощи се състоя и смяна на властта в Република Сръбска, една от двете полуавтономни части на страната съгласно Дейтънското мирно споразумение. Досегашният президент Синиша Каран, който заемаше поста около година след предсрочните избори през ноември 2025 г., предаде официално длъжността на своя съпартиец от Съюза на независимите социалдемократи Саво Минич.