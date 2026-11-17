Разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче, продължава. Обвиняемият по случая 26-годишен граничен полицай е дисциплинарно отстранен от длъжност и задържан за срок до 72 часа. След инцидента дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му. Според свидетели на трагедията момичето не е имало никакъв шанс да оцелее, тъй като автомобилът се е движел с изключително висока скорост.

Инцидентът е станал в ранните часове на 15 ноември, когато момичето се е прибирало пеша към дома си. По-рано същата вечер тя е била в заведение в града заедно със свои приятели. Там е бил и граничният полицай, който дори е публикувал видео, показващо как се забавлява.

Приятели на загиналото момиче, пожелали да запазят анонимност, разказаха пред NOVA за случилото се в нощта на катастрофата. Те изразяват опасения, че шофьорът, причинил инцидента, може да не понесе наказание и случаят да бъде потулен.

Вечерта компанията се събрала в заведение в Драгоман. Около 04:00 ч. осветлението било изгасено и посетителите били помолени да напуснат. След това повечето от тях излезли на улицата и поели към домовете си. Според разказа на свидетелите преминаването по тротоара било затруднено заради намиращите се там хора и оградните съоръжения. Поради това част от компанията продължила да се движи по пътното платно, докато намери място, откъдето отново да се качи на тротоара.

„Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: „Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара! Идва кола“, споделя момиче, присъствало на мястото.

Минути преди катастрофата момичето разговаряло със своя приятелка и възнамерявало да си купи нещо за хапване.

„Нямах време дори да се протегна към нея. Нямаше как просто да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние“, разказва момичето.

Свидетелите смятат, че скоростта на автомобила е била над 80 км/ч, въпреки че ограничението в участъка е 50 км/ч. Непосредствено след сблъсъка част от присъстващите се отправили към момичето, за да видят дали е добре, докато други тръгнали към автомобила.

Според разказите на очевидците шофьорът бил изваден от автомобила, след което бил „пребит“.

По думите на свидетелите вместо да се поинтересува от състоянието на пострадалото момиче, шофьорът продължил да повтаря, че няма вина за случилото се.

Приятелите на загиналата опровергават и появилите се твърдения за евентуална връзка между нея и граничния полицай.

„Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше“, категорични са те.

По думите им момичето било много общително и имало много приятели в Драгоман, но между нея и обвиняемия не е имало лични отношения.

В памет на загиналата в понеделник вечер в Драгоман се събраха нейни близки, приятели и местни жители. По време на бдението те настояха за справедлив процес и тежко наказание.