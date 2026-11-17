Евентуалният нов инвеститор, за който Локомотив Пловдив съобщи, че води преговори е добре познат у нас. "Тема спорт" твърди, че става дума за "Спорт Републик".

Британската инвестиционна компания на два пъти имаше интерес към Левски и пращаше официални запитвания за придобиване на акциите на клуба. През декември 2025-а обаче преговорите приключи без да се стигне до финализиране на сделката.

Сега от "Лаута" са потърсили "Спорт Републик" с предложение дали биха искали да вземат "черно-белите". Както е известно, компанията вече има няколко клуба в своето портфолио - Сутхемптън (Англия), Гьозтепе (Турция), Валансиен (Франция) и Зебар Сейнт Патрик (Малта).

Оттам са заявили, че ще обмислят възможността да поемат издръжката на клуба, но основните им притеснения са били свързани с Христо Крушарски. И евентуалните разминавания между първоначалната и крайната цена.