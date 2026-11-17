Новият футболен директор на Левски Енрико Пареше е подал оставка в Торино, където беше ръководител на скаутите. Това разкрива специализираният сайт за новини при "биковете" toro.it.

Медията отрази напускането на Пареше в отделен материал със заглавие „Пареше се разделя с Торино: той е новият спортен директор на Левски София“:

„След различни престои в Италия, Енрико Пареше отиде в България, където подписа договор с Левски София като футболен директор. Българският клуб обяви новината в изявление в социалните си мрежи. Бившият спортен директор на Рома и Милан беше и ръководител на скаутите в Торино, където подаде оставка, за да подпише с българския клуб. Пареше се присъедини към Торино миналото лято, когато Давиде Ваняти все още беше спортен директор. Това бележи началото на нова глава за Енрико Пареше, който вече работи с новия си клуб“, написаха от Италия.