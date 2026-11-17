Ръководни представители на турската опозиционна телевизия Сьозджу (Sözcü TV) бяха задържани при полицейска акция, проведена рано тази сутрин, съобщава електронното издание на турския в. "Джумхуриет".

Акцията бе проведена в редакцията на телевизията и медийната група Сьозджу. Няколко представители на ръководството са задържани, а управлението на телевизията и новинарския сайт е поето от назначен от държавата синдик.

Мярката засега не обхваща печатното издание на в. "Сьозджу", както и изданията "Тавър" и "Коркусуз".

Това е поредната акция на властите срещу медия в Турция, отбелязва опозиционният вестник "Джумхуриет".

Сред задържаните е председателката на управителния съвет на медийната група Фунда Тунджер Съдали. По първоначална информация има издадени общо четири заповеди за задържане.

Адвокатът на медийната група Сьозджу заяви, че назначаването на синдик е свързано с разследване, започнало през 2016 г.

Адвокатът посочи още, че претърсването се извършва по разпореждане на Истанбулската главна прокуратура.

Лидерът на опозиционната Нова партия Йозгюр Йозел реагира остро на действията срещу медийната група.

В публикация в социалните мрежи той направи паралел с предишна полицейска операция срещу опозиционната телевизия Халк ТВ. Йозел изтъкна, че натискът върху медиите и критичните гласове в страната се засилва.

Случаят предизвиква нови въпроси, свързани със свободата на медиите и политическия натиск върху журналистическите организации в Турция.