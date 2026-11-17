Температурите се вдигат до края на седмицата, а дори до Димитровден и Никулден може да се очаква сиромашко лято. Това коментира пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев. По думите му много динамична ще е тази седмица – мъгли, вятър, отново 20 градуса.

Евентуално в края на месеца може да видим сняг, но е по-вероятно това да не се случи, допълни още той.

Сравнително топло за средата на ноември време ще се задържи у нас през следващите дни. Температурите на места ще достигнат 20 градуса, но времето ще бъде динамично, с променлива облачност, сутрешни мъгли, валежи от дъжд и усилване на вятъра.

През нощта срещу вторник в много райони на страната ще има превалявания от дъжд, които до сутринта ще спрат. В низините на места ще се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат между 4 и 11 градуса, а максималните ще достигнат 13–18 градуса. В София термометрите ще показват около 13 градуса.

През деня облачността постепенно ще намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Ще духа слаб, а в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад.

По Черноморието преди обяд също ще има превалявания от дъжд, след което облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса, а вятърът ще е умерен от запад-северозапад.

В планините сутринта ще има валежи, придружени от силен и бурен запад-югозападен вятър. Максималните температури в курортите ще варират от 3–4 градуса на Алеко и Мальовица до около 13 градуса в Пампорово.