Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев днес ще награди полицейските служители, участвали в спасителната операция след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ миналата седмица, предава НОВА.

Полицаите бяха сред първите на мястото на инцидента.

Заради затруднения достъп на линейките полицаите пренасяха ранените на ръце с носилки, за да им бъде оказана навременна медицинска помощ.

Със заповед на вътрешния министър те ще получат отличия за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния си дълг.