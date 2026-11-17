Съдът в Плевен продължава заседанията по делото „Сияна" през следващите 3 дни. 12-годишното момиче загина при катастрофа на пътя край Телиш в края на март миналата година.

Обвиняемият Георги Александров все още се намира в ареста, въпреки че неколкократно поиска по-лека мярка.

До предишното заседание по делото през септември все още не беше изготвена назначената съдебно медицинска експертиза, което е прецедент, а съдът наложи глоба на вещото лице, което не се яви в три поредни заседания и му даде последна възможност за представяне на съдебно медицинската експертиза на следващите заседания, които са тази седмица.

Според бащата на момичето Николай Попов заключенията показват, че е имало макар и минимален шанс животът на дъщеря му да бъде спасен. По думите му още при подаването на сигнала на телефон 112 състоянието на Сияна не е било определено като случай от най-високата степен на спешност – А1, която се използва при силно животозастрашаващи състояния. Според него това е повлияло и върху времето за пристигане на линейката, като по думите му са били изгубени между 20 и 30 минути.

Попов разказа, че преди пристигането на спешния екип на мястото на катастрофата случайно е спрял лекар, който се е опитал да окаже първа помощ. Бащата му благодари публично за действията.

Един от въпросите към медицинските експерти е бил дали при различна реакция Сияна е можела да бъде спасена. По думите на Попов отговорът е, че е съществувал такъв шанс, макар и минимален.