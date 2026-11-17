Столичната община възлага миене на транспортния тунел в „Люлин“ на 17-и и 18 ноември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Въвежда се временна организация на движението.

С автоцистерна с маркуч ще бъде измит бул. „Царица Йоанна“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел „Люлин“) от 00:30 ч. до 04:30 ч. с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите.

По време на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, с изключение на автобусите от нощна линия Н1. С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето на транспортните тунели е част от регулярните дейности по поддържане на по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяванията по уличната инфраструктура, се казва в съобщението на Столична община.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.