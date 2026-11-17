Москва е била подложена на мащабна атака с безпилотни летателни апарати през изминалата нощ, като руската противовъздушна отбрана е свалила стотици дронове, насочили се към столицата, съобщи ТАСС.

По данни на агенцията, базирани на информация от кмета на Москва Сергей Собянин, между 17:00 ч. московско време вчера и 7:00 ч. тази сутрин са били унищожени 321 безпилотни апарата. В посока Московска област са били изпратени общо около 800 дрона.

За прехванати безпилотни летателни апарати се съобщава и от редица други руски региони.

Три от четирите летища в Москва – Внуково, Домодедово и „Жуковски“, които временно бяха преустановили работа, вече са възстановили обслужването на полети. На други места в Русия обаче ограниченията за въздушния трафик продължават.

Ден по-рано Собянин съобщи за 139 свалени дрона, насочили се към руската столица в нощта срещу понеделник.

Междувременно руското Министерство на отбраната определи предходната атака като най-мащабната украинска операция с безпилотни апарати от началото на войната преди близо четири години и девет месеца.

Според данните на ведомството руската ПВО е унищожила общо 1336 украински дрона над 16 руски региона.

Предишният рекорд е бил отчетен на 29 октомври, когато по официална информация са били свалени 1254 безпилотни апарата.