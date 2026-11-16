Москва отправи остро предупреждение към Лондон, че Великобритания ще понесе „сериозни последици“, ако се опита да ограничи правата на Русия при поемането на председателството на Г-20 през 2027 г., предаде Ройтерс.

Реакцията на руската страна идва по-малко от две седмици след публикация в сп. „Икономист“, в която британският премиер Анди Бърнам заяви, че президентът Владимир Путин няма да пътува за форума на върха на Г-20 в Манчестър през ноември догодина поради наложените му от Лондон санкции заради войната в Украйна.

Позицията на Москва бе заявена от Марат Бердиев, посланик за специални поръчения на руското външно министерство по въпросите на Г-20 и Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), в интервю за агенция РИА Новости.

„Ще видим как ще действа Лондон на практика. Едно е ясно: всяко посегателство срещу правата на Русия няма да остане незабелязано. Всяка погрешна стъпка в това отношение ще има сериозни последици“, подчерта дипломатът, като все пак изрази надежда, че подобен негативен сценарий може да бъде избегнат.

Въпреки опитите на западните държави да я изолират заради военните действия в Украйна, Русия продължава да бъде член на Г-20, отбелязва Ройтерс.

Съгласно установената традиция държавата домакин изпраща покани за ежегодните срещи на върха до всички страни членки. Настоящият председател на групата – САЩ, вече отправи покана към Владимир Путин за предстоящия форум в Маями през декември тази година, но от Кремъл все още не са обявили дали руският държавен глава ще присъства лично, или страната ще бъде представена от друг официален представител.