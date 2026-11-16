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Британският премиер признава: Великобритания загуби повече, отколкото спечели от Брекзит

Британският премиер признава: Великобритания загуби повече, отколкото спечели от Брекзит
АР/БТА

Според него прекалено твърдото напускане на ЕС е създало допълнителни пречки пред бизнеса, а обещанието за връщане на контрола върху националните политики не е било изпълнено

Обединеното кралство е загубило повече, отколкото е спечелило от напускането на Европейския съюз. Това се очаква да заяви британският премиер в реч преди срещата на върха между Лондон и Брюксел, която ще се проведе по-късно тази седмица, съобщава Би Би Си.

В изказване на традиционния банкет на кмета в понеделник Анди Бърнам ще сравни постигнатото споразумение за Брекзит с приказката „Новите дрехи на императора“. Според него прекалено твърдото напускане на ЕС е създало допълнителни пречки пред бизнеса, а обещанието за връщане на контрола върху националните политики не е било изпълнено.

Бърнам ще подчертае, че сегашният модел на отношения с ЕС не е дал очакваните резултати. „Брекзитът, който ни беше даден, не проработи. Загубихме повече, отколкото спечелихме“, се очаква да заяви той.

Британският премиер подкрепя възстановяването на отношенията с Европейския съюз, като уточнява, че проблемът според него не е в самото решение за Брекзит, а в начина, по който то е осъществено.

На срещата на върха в петък Лондон ще се стреми към нови споразумения с ЕС в областта на хранителните продукти, енергетиката и младежката мобилност. Бърнам смята, че подобни договорености могат да бъдат изгодни и за двете страни.

Той ще настоява всяко бъдещо споразумение да преминава през т.нар. „тест на Мейкърфийлд“ – да носи осезаеми ползи за ежедневието на британските граждани и да отговаря в по-голяма степен на очакванията на хората, гласували на референдума през 2016 г.

Същевременно се очаква да потвърди ангажимента на лейбъристите от предизборната им програма през 2024 г. Великобритания да не се връща към единния пазар, митническия съюз или свободното движение на хора.

„Не сме враждебни. Вече не горим мостове. А сме конструктивни и позитивни – показваме, че можем да се обединим, за да се справим с общите предизвикателства“, се очаква да заяви Бърнам.

Той изключва възможността за съществени промени в отношенията с ЕС преди следващите парламентарни избори, но посочва, че иска да бъдат проучени предимствата и недостатъците на различните варианти за дългосрочно сътрудничество.

През май 2025 г. тогавашният британски премиер Киър Стармър постигна споразумение с ЕС, обхващащо риболова, търговията и други сфери. Сега правителството в Лондон се надява да договори допълнителни промени.

Междувременно двете страни са постигнали съгласие по проект за споразумение, което предвижда премахване на проверките след Брекзит върху износа на хранителни и селскостопански продукти. Обсъждат се също договорености за търговията с емисии и схема за пътуване и работа на млади хора.

Предложенията предизвикаха различни реакции сред британските политически сили.

Консерваторите обвиниха лейбъристите, че се опитват да сближат страната с ЕС заобиколно. Заместник-лидерът на партията Алекс Бъргхарт заяви, че правителството рискува да предостави повече средства на Брюксел, вместо да се съсредоточи върху вътрешните икономически проблеми и финансирането на отбраната.

Либералните демократи определиха проекта за споразумение относно износа на храни като временно решение, което не отстранява основните проблеми. Според тях трайният изход е връщане към единния пазар и създаване на митнически съюз с ЕС.

От Reform UK защитиха Брекзит, като изтъкнаха, че една от основните ползи от напускането е възможността Великобритания да не спазва правилата на ЕС. Според партията всяко ново сближаване с европейските регулации може да ограничи търговската политика на страната.

Зелената партия на Англия и Уелс също настоява за по-тясна интеграция и призовава Великобритания да се присъедини отново към митническия съюз. Лидерът ѝ Зак Полански заяви по-рано, че пълноправното членство в ЕС остава най-добрият вариант за страната.

 
 
 

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