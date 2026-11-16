Пулев: 2 млрд. евро за компенсации заради енергийната криза, сметките на домакинствата няма да се променят

Правителството подготвя мащабен пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата, бизнеса и индустрията заради задълбочаващата се енергийна криза.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който защити икономическата политика на кабинета и заложените параметри в Бюджет 2027. По думите му България е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с бюджетния дефицит, но правителството е започнало работа по неговото овладяване още от първия ден на мандата си.

Пулев посочи, че дефицитът за 2025 г. е достигнал 4%, като впоследствие е бил ревизиран нагоре.

Той обърна внимание и на установените от Сметната палата проблеми с натрупани задължения и договори без осигурено финансиране от предходни периоди

„Бюджет 2027 година поставя началото на един труден оздравителен процес“.

Пулев подчерта, че рейтинговите агенции са независими оценители, а не политически арбитри, и техните доклади не трябва да се възприемат като присъди за работата на едно правителство. Според него отговорът на кабинета трябва да бъде постигнатите икономически резултати.

Той заяви, че България вече се нарежда сред петте държави в Европейския съюз с най-висок икономически растеж, а преките чуждестранни инвестиции са нараснали със 100% спрямо предходния период.

Пулев съобщи още за 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг и над 700 млн. евро нови приоритетни сертифицирани проекти, които се очаква да бъдат реализирани през 2027 и 2028 г. По предварителни оценки те имат потенциал да разкрият над 3500 работни места. В Бюджет 2027 са предвидени и 60 млн. евро за инвестиционни стимули, както и 50 млн. евро за модернизация на индустриалните зони.

Сред приоритетите са още облекчаване на инвестиционните процедури и развитие на публично-частните партньорства. 2 млрд. евро за защита от енергийната криза Основен акцент в изказването на Пулев беше пакетът от мерки за справяне с енергийната криза.

Той определи ситуацията като безпрецедентна и припомни оценката на Международната агенция по енергетика, според която светът е изправен пред най-голямата енергийна криза в историята.

Правителството е разработило програма за компенсации на обща стойност 2 млрд. евро, която трябва да обхване домакинствата, небитовите потребители и индустрията. Според Пулев средствата ще бъдат осигурени чрез бюджетно неутрални механизми, като ресурсът на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще бъде използван целево. Допълнително ще бъдат осигурени 500 млн. евро ликвидност и финансови инструменти чрез Българската банка за развитие.

„Не слушайте опозицията. Опозицията ви плаши. Не гледайте международните ценови котировки на енергийните ресурси. Вашата фактура вижте през отоплителния сезон. Вие няма да видите изменения там. Вашата сметка за ток, за парно, за природен газ няма да се промени“.

Предвидена е и допълнителна подкрепа за енергоемките предприятия. Пулев посочи, че те генерират около 25% от брутната добавена стойност в българската икономика, а пряко заетите в сектора са близо 300 хиляди души. По думите му правителството вече е съгласувало с Европейската комисия увеличение на интензитета на помощта от 50% на 70%. Условието е 50% от получената подкрепа да бъдат реинвестирани в нови производства и инвестиции.

„Това не са донорски средства. Всяко едно евро, което влиза в енергийната система, в индустрията, ще се върне 50% от него под формата на нова индустрия, на нови инвестиции“.

Подкрепа ще има и за микро-, малките и средните предприятия. По представените данни около 500 хиляди предприятия ще могат да се възползват от целева помощ чрез Българската банка за развитие.

Според Пулев целта на правителството е в условията на ограничен фискален ресурс всяко публично вложено евро да привлича многократно повече частен капитал, като същевременно се гарантира подкрепа за бизнеса и домакинствата в условията на енергийна несигурност.