Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“
Facebook

По думите ѝ управляващите постоянно се връщат към наследството от предишни управления и към бюджета, свързван с Асен Василев, вместо да представят ясна визия за настоящето

Президентските избори и натрупаното обществено недоволство поставят управляващите под все по-силен натиск. Според журналиста Ружа Райчева търпението на хората е достигнало критична точка, а властта все по-често се оказва принудена да се оправдава за различни проблеми. 

„Президентските избори ускориха фитила на търпението на хората“, коментира Райчева пред БНТ.

По думите ѝ управляващите постоянно се връщат към наследството от предишни управления и към бюджета, свързван с Асен Василев, вместо да представят ясна визия за настоящето.  

„Вървим от проблем в проблем. Властта е в позиция да се оправдава за всяко нещо, включително за падналата мъгла на „Тракия“, посочи тя.  

Политологът проф. Стойчо Стойчев също вижда сериозен проблем в комуникацията на управляващите. Според него властта все още не е успяла да изгради нов политически разказ, който да обясни накъде води страната.

„Чухме какво трябва да престане да се прави, но не чухме какво трябва да се прави“, заяви Стойчев.  

По думите му опозицията е разнородна и слаба, но това не освобождава управляващите от задължението да обясняват решенията си. 

„Много управления досега показаха неспособността на управлението да обяснява какво прави и смисъла му. Никой не може да се сърди на опозицията, че критикува. Отговорност на самото управление е да обяснява какво и защо е направило“.

Двамата анализатори коментираха и последните политически скандали. По отношение на случая с Ива Михайлова и ДАНС Стойчев заяви, че не очаква той да има съществен политически ефект. 

„Очевидно някой иска да дестабилизира ръководството на ДАНС“, смята той.

Райчева от своя страна определи като прибързан подхода на управляващите към предложените промени в Закона за личната помощ. Темата предизвика сериозно обществено напрежение и протести, след като представители на хората с увреждания се обявиха срещу част от предлаганите промени.  

В разговора беше засегнат и коментарът на Антон Кутев, според когото депутати от управляващото мнозинство научават за решенията на Министерството на финансите именно от опозицията.  

Стойчев определи това като „въпрос на стил на управление“ – от ръководството на държавата и депутатите до партийните структури и симпатизантите.  

На фона на натрупващите се скандали и обществено недоволство основният въпрос пред управляващите остава дали ще успеят да представят ясна политика и конкретен план за управление, вместо постоянно да обясняват проблемите с наследството от предишните кабинети.

Още по темата

Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ: Обедняването може да изкара отново българите на протест

Таня Скринска пред ТАРАЛЕЖ: Обедняването може да изкара отново българите на протест

Ивелин Михайлов за ТАРАЛЕЖ: Възможни са нови избори - управляващите сами ще свалят себе си

Ивелин Михайлов за ТАРАЛЕЖ: Възможни са нови избори - управляващите сами ще свалят себе си

Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Адвокат: 8000 евро за едни семейства, нищо за други – защо има двоен стандарт за жертвите на пътя?

Адвокат: 8000 евро за едни семейства, нищо за други – защо има двоен стандарт за жертвите на пътя?

Проф. Андреана Ефтимова пред ТАРАЛЕЖ: Кирилицата не е застрашена, новият закон е излишен

Проф. Андреана Ефтимова пред ТАРАЛЕЖ: Кирилицата не е застрашена, новият закон е излишен

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

Кирил Вътев за глобата на "Кауфланд": Ако българските производители фалират, националната сигурност е застрашена

България влиза в зеления енергиен коридор с нова оптична инфраструктура

България влиза в зеления енергиен коридор с нова оптична инфраструктура

Водещи

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Шофьор на камион кара в насрещното в Габрово, снимки го издадоха

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Отстраниха от длъжност полицая Емил Георгиев, който пиян прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

  • Преди 7 минути
Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Легендата Ерик Клептън пристига в София за концерт през 2027 г.

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Журналистката Катя Тодорова напуска БНТ

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Пиян мъж удари 18-годишен със стол по главата в Смолян

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Катастрофа с пострадала жена на бул. "Никола Петков" в столицата

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Седмица на масови проверки в Смолянско: На прицел са камионите и автобусите

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

  • Преди 25 минути
Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Заради имоти ли е убит 83-годишния професор в Софийското метро?

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

  • Преди 37 минути
Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

Румъния иска спешни мерки от ЕС за сигурността в Черно море

  • Преди 40 минути
Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

Товарен кораб с 12 души на борда бедства край нос Калиакра, започна спасителна операция

  • Преди 43 минути
Лекар, спасявал пострадали на "Тракия", е с мозъчно сътресение след нападение

Лекар, спасявал пострадали на "Тракия", е с мозъчно сътресение след нападение

  • Преди 50 минути