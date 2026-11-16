Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Президентските избори и натрупаното обществено недоволство поставят управляващите под все по-силен натиск. Според журналиста Ружа Райчева търпението на хората е достигнало критична точка, а властта все по-често се оказва принудена да се оправдава за различни проблеми.

„Президентските избори ускориха фитила на търпението на хората“, коментира Райчева пред БНТ.

По думите ѝ управляващите постоянно се връщат към наследството от предишни управления и към бюджета, свързван с Асен Василев, вместо да представят ясна визия за настоящето.

„Вървим от проблем в проблем. Властта е в позиция да се оправдава за всяко нещо, включително за падналата мъгла на „Тракия“, посочи тя.

Политологът проф. Стойчо Стойчев също вижда сериозен проблем в комуникацията на управляващите. Според него властта все още не е успяла да изгради нов политически разказ, който да обясни накъде води страната.

„Чухме какво трябва да престане да се прави, но не чухме какво трябва да се прави“, заяви Стойчев.

По думите му опозицията е разнородна и слаба, но това не освобождава управляващите от задължението да обясняват решенията си.

„Много управления досега показаха неспособността на управлението да обяснява какво прави и смисъла му. Никой не може да се сърди на опозицията, че критикува. Отговорност на самото управление е да обяснява какво и защо е направило“.

Двамата анализатори коментираха и последните политически скандали. По отношение на случая с Ива Михайлова и ДАНС Стойчев заяви, че не очаква той да има съществен политически ефект.

„Очевидно някой иска да дестабилизира ръководството на ДАНС“, смята той.

Райчева от своя страна определи като прибързан подхода на управляващите към предложените промени в Закона за личната помощ. Темата предизвика сериозно обществено напрежение и протести, след като представители на хората с увреждания се обявиха срещу част от предлаганите промени.

В разговора беше засегнат и коментарът на Антон Кутев, според когото депутати от управляващото мнозинство научават за решенията на Министерството на финансите именно от опозицията.

Стойчев определи това като „въпрос на стил на управление“ – от ръководството на държавата и депутатите до партийните структури и симпатизантите.

На фона на натрупващите се скандали и обществено недоволство основният въпрос пред управляващите остава дали ще успеят да представят ясна политика и конкретен план за управление, вместо постоянно да обясняват проблемите с наследството от предишните кабинети.