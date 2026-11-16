"Bangaranga" по пътя към "Грами": DARA се бори за четири номинации

Българската певица DARA е сред изпълнителите, чиито кандидатури са подадени за разглеждане за 69-ите годишни музикални награди "Грами". Официалните номинации ще бъдат обявени днес, 16 ноември, от Американската звукозаписна академия.

Песента ѝ "Bangaranga" е предложена в три категории - "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро поп солово изпълнение". Самата DARA е кандидат и в категорията "Най-добър нов изпълнител".

"Bangaranga", с която българската певица спечели "Евровизия 2026", продължава да привлича международно внимание. Според публикуваната информация песента е достигнала 90-о място в класацията Billboard Global 200 и е събрала над 64 милиона слушания в Spotify.

Подаването на кандидатурите е първата стъпка в процедурата за определяне на номинираните. Това означава, че DARA все още няма официална номинация, а предстои да стане ясно дали ще попадне сред окончателно избраните изпълнители.

Номинациите за "Грами" 2027 ще бъдат обявени в общо 100 категории. Сред новите отличия са категории, свързани с азиатската поп музика и латино музикалната сцена.

Победителите ще бъдат определени чрез гласуване на членовете на Американската звукозаписна академия. Финалният етап на гласуването е предвиден за периода от 10 декември 2026 г. до 7 януари 2027 г.

Церемонията по връчването на 69-ите награди "Грами" е насрочена за 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Събитието ще бъде излъчено по ABC, както и чрез стрийминг платформите Disney+ и Hulu.

Дали DARA ще получи първата си номинация за престижните музикални отличия, ще стане ясно след официалното обявяване на списъка днес.