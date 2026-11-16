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„Гейзер“ от август залива блокове в „Младост 1“: Жители се страхуват за основите на сградите

„Гейзер“ от август залива блокове в „Младост 1“: Жители се страхуват за основите на сградите
БТВ

Според „Топлофикация София“ пробивите са в тревни площи, а отстраняването им изисква строително-монтажни дейности и изкопни работи в тревни и улични участъци, които са силно амортизирани

Жители на столичния квартал „Младост 1“ сигнализират за сериозна авария на Топлофикация София, която продължава вече няколко месеца. Гореща вода се излива зад блок 73 и постепенно превръща пространството около сградата в своеобразно езеро.  

По думите на живеещите проблемът е започнал още през август, но вместо да бъде отстранен, с началото на отоплителния сезон течът се е засилил. От няколко дни водата вече навлиза в абонатната станция и подземните части на блока, което поражда сериозни притеснения за състоянието на сградата.  

„Този гейзер възникна още през август. Оттогава не са предприети абсолютно никакви мерки“, разказва Нина Иванова пред БТВ, която живее в блока.  

Живеещите твърдят, че многократно са подавали сигнали до аварийната служба на дружеството. Според тях първоначално мястото е било единствено оградено с предпазна лента. При последния сигнал, когато водата вече започнала да навлиза в сградата, от „Топлофикация София“ обещали да изпратят екип. По-късно обаче хората получили обаждане, че няма свободни служители, които да се заемат с аварията.  Като вариант било предложено да бъде спряно отоплението и топлата вода на целия блок. Това би засегнало над 200 домакинства в осеметажната сграда с девет входа. 

Жителите са притеснени, че продължителното изтичане на вода може да доведе до проблеми с конструкцията на сградата.  

„Тази вода и от двете аварии сериозно навлиза в основите. Утре, вдругиден те ще започнат да се напукват. Кой е виновен? Кой е отговорен за това?“, пита един от живеещите.  

Проблем има и в съседен блок, където също е регистриран теч. По думите на хората там има детски център, което допълнително увеличава притесненията им за безопасността. 

„Предлагала съм да дойдат, да видят и да отстранят повредата, но са ми казвали, че нямат багер. По тази причина предлагам да им събираме капачки и да им купим един багер“, коментира друга жителка.  

От дружеството посочват, че топлоподаването към блока и абонатите не е прекъсвано. Според „Топлофикация София“ пробивите са в тревни площи, а отстраняването им изисква строително-монтажни дейности и изкопни работи в тревни и улични участъци, които са силно амортизирани. От дружеството заявяват, че „при първа възможност“ ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности.  

Този отговор обаче не удовлетворява живеещите, които настояват за конкретен срок.  

„Тази първа възможност явно е от август месец, така че категорично не ни удовлетворява“, заяви Нина Иванова.  

Междувременно жител на блок 75 в „Младост 1“ сигнализира за друг теч в абонатната станция, който продължава от май. Сигналът до „Топлофикация София“ е подаден в началото на юни, но според хората до момента са получили единствено уверение, че дружеството е запознато с проблема. Засегнати са три входа.  

Жителите настояват за незабавна реакция и конкретни срокове за ремонт, тъй като според тях продължаващите с месеци аварии вече създават не само неудобства, но и потенциален риск за сградите и хората, които живеят в тях.

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