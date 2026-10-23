56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

Вече 56 дни жителите на блок 45 в столичния квартал "Младост" са без топла вода. Въпреки многократните сигнали до "Топлофикация София" хората все още не знаят кога услугата ще бъде възстановена. По думите им проблемът продължава от 28 август.

Заради продължителното прекъсване домакинствата са принудени да търсят алтернативни начини да осигурят топла вода за ежедневните си нужди. Някои купуват бойлери, други използват бързовари или затоплят водата ръчно. Недоволството сред живеещите расте, а част от тях обмислят нови протестни действия.

"Трудно е. Няма да поставям под въпрос хигиенните условия, при които трябва да живеем вече втори месец. Просто нямам думи", разказа един от жителите на блока пред bTV.

Той посочи, че само в неговия вход има около четири домакинства с малки деца на възраст между 1 и 7 години, за които липсата на топла вода създава допълнителни затруднения.

Освен продължителното прекъсване на топлата вода жителите се притесняват, че с настъпването на отоплителния сезон може да останат и без парно. Много от домакинствата вече купуват електрически радиатори и монтират бойлери, но се опасяват, че електрическите инсталации в старите сгради няма да издържат на допълнителното натоварване.

По данни на живеещите от началото на годината общият период, през който са били без топла вода, надхвърля три месеца и половина.

Какво казва "Топлофикация София"

От bTV са потърсили дружеството и са поканили негов представител да разговаря с жителите на място. От "Топлофикация София" са отказали поканата и са изпратили писмена позиция.

В нея се посочва, че на 16 септември е регистрирана сериозна авария, при която са установени пробиви както в абонатната станция, така и по отклонението към сградата.

От дружеството обясняват, че отстраняването на повредите изисква по-мащабни аварийно-ремонтни дейности. Въпреки това конкретен срок за възстановяване на топлоподаването не е посочен. Според позицията на компанията пробивите ще бъдат отстранени "при първа възможност".

От "Топлофикация София" уточняват още, че за периода на прекъснатата услуга на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.