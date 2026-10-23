Новини
Търси
Подкаст
Общество

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно
Снимка: Pixabay

Живеещите в столичния блок 45 твърдят, че от 28 август нямат топла вода, а "Топлофикация София" не посочва срок за отстраняване на авариите

Вече 56 дни жителите на блок 45 в столичния квартал "Младост" са без топла вода. Въпреки многократните сигнали до "Топлофикация София" хората все още не знаят кога услугата ще бъде възстановена. По думите им проблемът продължава от 28 август.

Заради продължителното прекъсване домакинствата са принудени да търсят алтернативни начини да осигурят топла вода за ежедневните си нужди. Някои купуват бойлери, други използват бързовари или затоплят водата ръчно. Недоволството сред живеещите расте, а част от тях обмислят нови протестни действия.

"Трудно е. Няма да поставям под въпрос хигиенните условия, при които трябва да живеем вече втори месец. Просто нямам думи", разказа един от жителите на блока пред bTV.

Той посочи, че само в неговия вход има около четири домакинства с малки деца на възраст между 1 и 7 години, за които липсата на топла вода създава допълнителни затруднения.

Освен продължителното прекъсване на топлата вода жителите се притесняват, че с настъпването на отоплителния сезон може да останат и без парно. Много от домакинствата вече купуват електрически радиатори и монтират бойлери, но се опасяват, че електрическите инсталации в старите сгради няма да издържат на допълнителното натоварване.

По данни на живеещите от началото на годината общият период, през който са били без топла вода, надхвърля три месеца и половина.

Какво казва "Топлофикация София"

От bTV са потърсили дружеството и са поканили негов представител да разговаря с жителите на място. От "Топлофикация София" са отказали поканата и са изпратили писмена позиция.

В нея се посочва, че на 16 септември е регистрирана сериозна авария, при която са установени пробиви както в абонатната станция, така и по отклонението към сградата.

От дружеството обясняват, че отстраняването на повредите изисква по-мащабни аварийно-ремонтни дейности. Въпреки това конкретен срок за възстановяване на топлоподаването не е посочен. Според позицията на компанията пробивите ще бъдат отстранени "при първа възможност".

От "Топлофикация София" уточняват още, че за периода на прекъснатата услуга на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Още по темата

WWF: Половината компании в Централна и Източна Европа са се сблъсквали с проблеми с водата

WWF: Половината компании в Централна и Източна Европа са се сблъсквали с проблеми с водата

Стотици домакинства в София отново са без топла вода

Стотици домакинства в София отново са без топла вода

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Столичен квартал остава без вода на 20 октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Може ли да загубим правото си на глас, ако не гласуваме на избори?

Може ли да загубим правото си на глас, ако не гласуваме на избори?

Протест срещу мигрантската престъпност ще се проведе пред Съдебната палата в София

Протест срещу мигрантската престъпност ще се проведе пред Съдебната палата в София

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Водещи

Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Еленко Божков: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

САЩ са депортирали 980 000 души за 18 месеца при Тръмп

  • Преди 9 минути
Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

Значителни количества валежи и гръмотевични бури обхващат части от страната днес

  • Преди 15 минути
56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

56 дни без топла вода в блок в "Младост": Жителите се страхуват, че ще останат и без парно

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

Мощно земетресение разтърси автономния район Тибет в Китай: 16 загинали и стотици срутени къщи

  • Преди 20 минути
Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

Тристранката обсъжда данъчните промени и минималната заплата за 2027 г.

  • Преди 36 минути
Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

Туск иска Полша да стане входна точка за Индия към европейския пазар

  • Преди 36 минути
"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

"Тренд": Йотова води с 45,9%, Гюров стопява разликата

  • Преди 43 минути
Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

Путин обяви Източна Украйна за "исторически руски земи" и настоя за трайно мирно споразумение

  • Преди 51 минути
Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

Соня Колтуклиева с първи думи след инцидента със служител на НСО

  • Преди 58 минути
Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по връчване на офицерски пагони на четвъртия випуск военни медици

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

Зеленски предупреди Тръмп да не отменя санкциите срещу Русия: "Путин ще поиска всичко"

  • Преди 1 час
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

  • Преди 1 час
Тръмп заяви, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink

Тръмп заяви, че Мъск е възстановил достъпа на Украйна до Starlink

  • Преди 1 час
Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност

Новият и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова встъпва в длъжност

  • Преди 1 час