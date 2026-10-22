WWF: Половината компании в Централна и Източна Европа са се сблъсквали с проблеми с водата

Над половината (52%) от 115 анкетирани компании от България, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна са били засегнати от поне едно значимо негативно събитие, свързано с водните ресурси, през последните пет години, включително прекъсване на дейността и нарастващи разходи. Това показва доклад на WWF, разработен съвместно с EY denkstatt Austria и изпратен до медиите от WWF-България.

Докладът „Водните рискове и готовността на бизнеса в Централна и Източна Европа“ се основава на проучване, проведено между април и юни тази година. Данните са предоставени от самите участници и са индикативни, а не статистически представителни за всички компании в региона, допълват от WWF-България, предава БТА.

Засушаването и недостигът на вода са начело сред очакваните рискове за бизнеса (49%), следвани отблизо от наводненията и екстремните валежи (46%). Влошаването на качеството на водите, натискът върху екосистемите и регулаторната несигурност също са сред основните опасения на компаниите.

Перспективите също не са окуражаващи, пише още в доклада - 58% от компаниите очакват водните рискове да окажат умерено или значително влияние върху бизнеса им през следващите пет години. Данните показват значително разминаване между степента на излагане на риск и нивото на подготовка. Докато 46% от компаниите са оценили водните рискове в собствените си операции, едва 23% са направили такава оценка по веригите си на доставка. Над половината участници в проучването (53%) нямат специализирана стратегия за управление на водните ресурси, а само 7% смятат, че са много добре подготвени да управляват бизнес рисковете, свързани с водата.

По данни на WWF при оценката на въздействието върху водните ресурси 48% от компаниите са анализирали въздействието от собствената си дейност, докато едва 25% са направили това по веригите си на доставка. Близо половината от анкетираните компании (45%) очакват разходите им за управление на водните ресурси да останат без промяна през следващите три години. Само 28% планират увеличение на тези инвестиции, като едва 4% предвиждат значителен ръст.