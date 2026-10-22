Стотици домакинства в София отново са без топла вода

Стотици домакинства в столицата отново са без топла вода или са с постоянни прекъсвания месеци наред. За това сигнализират зрители пред БТВ, които от 16 дни имат само студена вода.

По думите им авариите са чести, мазетата се наводняват, а сроковете за възстановяване на услугата постоянно се отлагат.

На този етап най-много засегнати домакинства има в кварталите „Младост“, „Дружба“ и „Изток“. Според „Топлофикация София“ една от причините е амортизираната топлопреносна мрежа, която не е подменяна повече от 35 години, отбелязва телевизията.

Жители на блок 131 в „Младост“ се събраха тази сутрин, за да изразят недоволството си. Те твърдят, че нямат топла вода от 6 октомври, а проблемите продължават от години.

„Това е хроничен проблем, който се точи вече година и половина-две. През лятото положението бе същото, но все пак беше топло и някак си проявихме повече търпение и разбиране към безпомощността на институцията“, разказа една от живеещите в блока.

По думите ѝ ежедневието без топла вода е изключително трудно, особено с наближаването на студените месеци.

„Когато ти битово вкъщи не се чувстваш сигурен и не се чувстваш комфортно, особено в XXI век, лично аз се чувствам неравнопоставена, онеправдана и унизена“, сподели жената.

Друг жител на блока разказа, че проблемите са започнали много преди последното спиране на топлата вода. По думите му при една от предишните аварии е поставена временна скоба върху тръбата, но само няколко дни по-късно се е появил нов теч на около метър-два от първия.

След пореден временен ремонт е възникнала още една авария, този път на около 40–50 сантиметра от предишната.

От „Топлофикация София“ обясняват, че топлоподаването е спряно заради теч в абонатната станция. По молба на живеещите са поставяни временни скоби за ограничаване на пробивите.

На 6 октомври топлоподаването е прекъснато с искане за цялостна подмяна на тръбите. От дружеството уточняват, че подмяната на цялото трасе изисква по-сериозна организация и повече технологично време.

Заради големия брой аварии в столицата екипите работят последователно, като приоритет се дава на повредите, които засягат повече абонатни станции, както и детски градини, училища и социални заведения.