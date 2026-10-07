Газът за зимата е осигурен, но проблемите на "Топлофикация София" остават

"Булгаргаз" разполага с осигурени количества природен газ за предстоящия зимен сезон, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред ресорната парламентарна комисия.

По думите ѝ нагнетяването на газ в подземното хранилище "Чирен" дава необходимите гаранции за обезпечаване на потреблението през зимните месеци. Енергийните съоръжения също са в готовност за сезона, като при необходимост са сформирани щабове за реакция при аварийни и кризисни ситуации.

Уверенията идват след проверки, разпоредени от министъра през септември. Голяма част от тях вече са приключили, а други продължават и през октомври.

Част от ремонтните дейности по топлопреносната мрежа на София все още не са завършени. Петрова посочи обаче, че от "Топлофикация София" са уверили министерството, че при началото на отоплителния сезон мрежата ще бъде в готовност.

Проблемите около столичното дружество обаче остават. Енергийният министър открои задълженията му към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг, както и притесненията около състоянието на мрежата и гарантирането на качеството на услугата.