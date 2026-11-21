Треньорът на Арда Александър Тунчев говори след равенството 1:1 като гост на Славия. Той сподели, че равенството може да се определи като добра новина, предвид ранния червен картон на Набил Макни.

„Ако трябва да го гледаме от тази гледна точка на червения картон – добра новина. За развоя на мача не е добра новина. Пре първото създадохме няколко ситуации, можеше да отбележим не само един гол. През второто вкарахме, но не запазихме резултата“, започна Тунчев.

„За мен липса на концентрация. Пета минута, тепърва почва мачът, не мога да кажа на 100%, но ми казаха, че има контакт. Не допуснахме колкото при визитата на Лудогорец“, добави той.

„Имаме си нашите проблеми, знаем къде са. Почти във всеки мач допускаме грешки като днешната. Надявам се в оставащите три мача да успеем да избегнем грешките. Вярвам, че успеем ли да избегнем тези грешки, ще печелим мачове“.