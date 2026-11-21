Русия и Китай не подкрепят евентуална промяна в ядрената доктрина на Иран, въпреки че в самата страна се засилва дебатът по въпроса. Това заяви иранският министър на външните работи Абас Арагчи в интервю за вестник „Иран Дейли“, цитирано от Франс прес.

По думите на Арагчи темата е сериозна и предизвиква разногласия сред иранските политически среди. Част от тях настояват настоящата ядрена политика да бъде запазена, докато други смятат, че е необходима промяна предвид новите обстоятелства в региона.

Иранският първи дипломат подчерта, че Русия и Китай, с които Техеран има стратегически споразумения, се противопоставят на подобна промяна. Той уточни, че официалната позиция на страната по ядрения въпрос остава непроменена.

Дебатът за бъдещето на иранската ядрена програма се засили след военните действия в Близкия изток и ударите срещу ядрени съоръжения в страната. Привърженици на по-твърдата политика смятат, че разработването на ядрено оръжие би могло да послужи като средство за възпиране на външни заплахи.

В същото време ирански представители продължават да се позовават на религиозен указ (фатва) на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който забранява създаването на оръжия за масово унищожение.

Хаменей беше убит при израелско-американските удари срещу Иран в края на февруари. Неговият син Моджтаба Хаменей беше обявен за нов върховен лидер през март, но досега не се е появявал публично и не е издавал собствен указ, с който да отмени забраната на баща си.

Техеран отхвърля обвиненията, че се стреми да придобие ядрено оръжие, като настоява, че ядрената му програма е предназначена за мирни цели и че страната има право да я развива.

Отношенията между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обаче остават обтегнати. Иранските власти ограничават достъпа на инспекторите до ядрените си обекти, позовавайки се на съображения за сигурност и на липсата на осъждане от страна на агенцията на американските и израелските удари.

Миналата седмица МААЕ призова Техеран да предприеме конкретни мерки за възстановяване на достъпа на инспекторите до ключови ядрени съоръжения. От организацията подчертаха, че проверките са от съществено значение за контрола върху иранската ядрена програма.