Черноморец Бургас регистрира второ поредно домакинско равенство, след като в среща от 17-ия кръг на Втора лига завърши 1:1 с Рилски спортист. Въпреки пропуснатата победа, "акулите" поне временно излизат на върха в класирането с 33 точки, с 1 пред ЦСКА II и Вихрен (Сандански), които играят по-нататък в кръга.

И двата гола паднаха от дузпи, като домакините изравниха три минути след началото на второто полувреме. Иначе лошият терен затрудни и двата състава, повече черноморци, които обаче трябва да благодарят и на късмета, че се отърваха от поражение.

На тежкия терен в Бургас двата отбора се вкопчиха в здрава битка, като домакините бяха по-активни и търсеха повече гол. Илия Димитров обаче можеше да изведе Рилски спортист, след като беше най-бърз при лоша намеса на вратаря след центриране от ляво. Уенинсон Корея обаче беше по-бърз при спорната топка и изчисти. Но пет минути преди края на първото полувреме гостите откриха от дузпа, след като Николай Желязков спря центриране от дясно с ръка. Митко Митков не остави шанс на вратаря Аргилашки.

Две минути след началото на второто полувреме съдията Мартин Марков от София даде дузпа и за Черноморец, след като Виктор Генев спря в наказателното поле Валентин Йосков по непозволен начин. Капитанът на "акулите" Живко Петков изравни.

Черноморци продължиха с атаките, но контранападенията на самоковци не бяха никак лоши и в 68-ата минута Аргилашки спаси вратата си от втори гол след диагонален изстрел на Митко Митков.

Черноморец беше близо до втори гол в 84-ата минута, когато Красиян Колев се откъсваше сам срещу вратаря, но беше повален от Жозе Андре. Съдията Мартин Марков обаче му показа само жълт картон.

Пет минути по-късно и гостите можеха да се зарадват, но Теодор Тотев на празна врата не успя на шпагат да бутне топката в мрежата след като Емил Мартинов му подаде, отнемайки топката от Емил Янчев.