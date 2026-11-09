Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"
Facebook/ FC Chernomorets 1919

"Акулите" се спасиха от загуба след изоставане с три гола

Черноморец Бургас и Янтра Габрово изиграха впечатляващ двубой, завършил 3:3 на "Лазур". Двубоят беше от 15-ия кръг на Втора лига. "Ковачите" поведоха с 3:0 до почивката след попадения на Милчо Ангелов (6), Петър Казаков (18) и Мартин Райнов (39-дузпа). През втората част "акулите" стигнаха до равенството с голове на Живко Петков (50), Красиан Колев (66) и Валентин Йосков десет минути преди края. 

Бургазлии завършиха мача с девет души след червени картони на Корея и Николай Желязков, докато Милчо Ангелов от гостите беше изгонен. 

Янтра поведе в 6-ата минута с гол на Милчо Ангелов с глава. В 18-ата минута Петър Казаков удвои, след като засече отклонена топка на далечната греда.

В 39-ата минута гостите получиха дузпа за нарушение срещу Айвън Ангелов. Мартин Райнов реализира наказателния удар за 0:3. 

Пет минути след почивката Черноморец върна един гол. Валентин Йосков отправи удар от около 20 метра, който рикошира в Живко Петков и влезе във вратата. В 66-ата минута Красиан Колев се разписа от фал. 

В 80-ата минута Валентин Йосков изравни след центриране отдясно. 

Секунди след гола "акулите" останаха с човек по-малко, тъй като Корейа бе изгонен с втори жълт картон. Последва меле, а след него съдията отстрани още двама футболисти - Милчо Ангелов от гостите и Николай Желязков от домакините.

След този мач Черноморец остава на трето място във временното класиране с 29 точки, докато Янтра е с пет по-малко на четвърта позиция. 

В друг мач от днес дубъла на ЦСКА надви Рилски спортист с 3:1 у дома. 

Още по темата

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Късен обрат изравни Черноморец с лидера във Втора лига

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Септември оцеля в елита след драматичен обрат срещу Янтра

Септември оцеля в елита след драматичен обрат срещу Янтра

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Водещи

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

Левски започна компенсирането на феновете с пакетни билети

  • Току-що
68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

68-годишен мъж от Габровско е с 50 процента изгаряния след инцидент при варене на ракия

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

Йомов с първи гол за дубъла на ЦСКА, Брахими игра във Втора лига

  • Преди 10 минути
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“

  • Преди 19 минути
Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

Голямо количество етилов алкохол е открито в угърчинско село

  • Преди 20 минути
България с Везенков срещу Дания

България с Везенков срещу Дания

  • Преди 25 минути
"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

"Възраждане" : Реформата на пенсионния модел трябва да гарантира сигурността на хората

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Прокуратурата с нови подробности за случая с прегазеното 4-годишно дете в Плевенско

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

Росен Божинов: Има доза треньорска грешка, сега сме по-спокойни

  • Преди 41 минути
ХИВ епидемия в 27 руски региона

ХИВ епидемия в 27 руски региона

  • Преди 41 минути
МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

МВнР: Възобновените полети между София и Ереван ще подобрят възможностите в туризма, бизнеса и културата

  • Преди 41 минути
Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков: Настроението е приповдигнато след добрата игра срещу Люксембург

  • Преди 51 минути
В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

  • Преди 54 минути
Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

Има три пътя за мир между САЩ и Иран. Но ще отиде ли пак конят в реката?

  • Преди 56 минути
Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“

Задържаха близо 1,2 млн. долара, укрити по телата на шестима пътници на ГКПП „Лесово“