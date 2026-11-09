Черноморец се върна от ада срещу Янтра, три червени картона белязаха екшъна на "Лазур"

Черноморец Бургас и Янтра Габрово изиграха впечатляващ двубой, завършил 3:3 на "Лазур". Двубоят беше от 15-ия кръг на Втора лига. "Ковачите" поведоха с 3:0 до почивката след попадения на Милчо Ангелов (6), Петър Казаков (18) и Мартин Райнов (39-дузпа). През втората част "акулите" стигнаха до равенството с голове на Живко Петков (50), Красиан Колев (66) и Валентин Йосков десет минути преди края.

Бургазлии завършиха мача с девет души след червени картони на Корея и Николай Желязков, докато Милчо Ангелов от гостите беше изгонен.

Янтра поведе в 6-ата минута с гол на Милчо Ангелов с глава. В 18-ата минута Петър Казаков удвои, след като засече отклонена топка на далечната греда.

В 39-ата минута гостите получиха дузпа за нарушение срещу Айвън Ангелов. Мартин Райнов реализира наказателния удар за 0:3.

Пет минути след почивката Черноморец върна един гол. Валентин Йосков отправи удар от около 20 метра, който рикошира в Живко Петков и влезе във вратата. В 66-ата минута Красиан Колев се разписа от фал.

В 80-ата минута Валентин Йосков изравни след центриране отдясно.

Секунди след гола "акулите" останаха с човек по-малко, тъй като Корейа бе изгонен с втори жълт картон. Последва меле, а след него съдията отстрани още двама футболисти - Милчо Ангелов от гостите и Николай Желязков от домакините.

След този мач Черноморец остава на трето място във временното класиране с 29 точки, докато Янтра е с пет по-малко на четвърта позиция.

В друг мач от днес дубъла на ЦСКА надви Рилски спортист с 3:1 у дома.