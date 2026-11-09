Трима души загинаха при руска атака с дронове срещу Одеса

Трима души – две жени и един мъж, са загинали при днешните руски атаки с дронове срещу украинския град Одеса. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в публикация в Телеграм, цитиран от БТА.

Още трима души са ранени и са настанени в болница, уточни областният управител.

При нападението са нанесени щети на жилищна сграда и на склад, използван за съхранение на хранителни продукти, предназначени за детски градини и училища. Екипи на съответните служби работят по отстраняването на последствията от атаката, съобщи Кипер.

Одеска област е дом на над 150 000 етнически българи, които са третата по численост етническа общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българската общност наброява между 50 000 и 60 000 души.

Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.