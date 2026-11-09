ЕК: ЕС ще изпрати свои представители на срещата между Украйна и Русия

Европейският съюз ще изпрати свои представители на предстоящата тази седмица тристранна среща в Абу Даби за Украйна, потвърди говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на журналистически въпроси, предава БТА.

Той уточни, че европейската делегация ще включва специалисти в областта на вътрешната сигурност, като част от тях ще присъстват от името на Съвета на ЕС. Говорителят подчерта, че присъствието на Брюксел е пряко свързано със защитата на интересите на Съюза.

Той отбеляза още, че по-късно тази седмица в Дъблин предстои неофициална среща на Европейския съвет, която също ще бъде посветена на усилията за постигане на мир. Според него тези форуми ще дадат възможност за обсъждане на укрепването на Украйна и на финансовата подкрепа за страната.

„ЕС решава сам за архитектурата на сигурността. Открити сме за разговори със засегнатите страни и затова отново ще участваме в срещите тази седмица“, заяви той, като допълни, че едно от основните послания на Общността е, че същинското обсъждане на европейската сигурност трябва да се състои след края на конфликта.

Решението на Брюксел обаче срещна отпор от страна на Москва. Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и външнополитическият съветник Юрий Ушаков заявиха, че разговорите в Абу Даби, насрочени за утре и другиден, ще се проведат строго в тристранен формат между делегациите на Русия, САЩ и Украйна, без участието на европейски служители, припомня Таралеж.

Ушаков бе изключително остър, като посочи, че „никой няма да ги покани на масата за преговори“ и ако европейски представители все пак пристигнат на място, те няма да бъдат допуснати в залата.

От своя страна Песков поясни, че макар бъдещата архитектура на сигурността в Европа да не може да се гради без участието на европейците на по-късен етап, настоящият кръг от преговори е изолиран до преките участници и техните посредници, а Киев и Вашингтон имат собствени канали за комуникация с партньорите си в Европа.