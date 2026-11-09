Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕК: ЕС ще изпрати свои представители на срещата между Украйна и Русия

ЕК: ЕС ще изпрати свои представители на срещата между Украйна и Русия
БТА

„ЕС решава сам за архитектурата на сигурността. Открити сме за разговори със засегнатите страни и затова отново ще участваме в срещите тази седмица“, заяви говорител на комисията

Европейският съюз ще изпрати свои представители на предстоящата тази седмица тристранна среща в Абу Даби за Украйна, потвърди говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на журналистически въпроси, предава БТА.

Той уточни, че европейската делегация ще включва специалисти в областта на вътрешната сигурност, като част от тях ще присъстват от името на Съвета на ЕС. Говорителят подчерта, че присъствието на Брюксел е пряко свързано със защитата на интересите на Съюза.

Той отбеляза още, че по-късно тази седмица в Дъблин предстои неофициална среща на Европейския съвет, която също ще бъде посветена на усилията за постигане на мир. Според него тези форуми ще дадат възможност за обсъждане на укрепването на Украйна и на финансовата подкрепа за страната.

„ЕС решава сам за архитектурата на сигурността. Открити сме за разговори със засегнатите страни и затова отново ще участваме в срещите тази седмица“, заяви той, като допълни, че едно от основните послания на Общността е, че същинското обсъждане на европейската сигурност трябва да се състои след края на конфликта.

Решението на Брюксел обаче срещна отпор от страна на Москва. Днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и външнополитическият съветник Юрий Ушаков заявиха, че разговорите в Абу Даби, насрочени за утре и другиден, ще се проведат строго в тристранен формат между делегациите на Русия, САЩ и Украйна, без участието на европейски служители, припомня Таралеж. 

Ушаков бе изключително остър, като посочи, че „никой няма да ги покани на масата за преговори“ и ако европейски представители все пак пристигнат на място, те няма да бъдат допуснати в залата.

От своя страна Песков поясни, че макар бъдещата архитектура на сигурността в Европа да не може да се гради без участието на европейците на по-късен етап, настоящият кръг от преговори е изолиран до преките участници и техните посредници, а Киев и Вашингтон имат собствени канали за комуникация с партньорите си в Европа.

Още по темата

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Русия обяви състава на делегацията си за мирните преговори със САЩ и Украйна в Абу Даби

Жан-Ноел Баро: Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби

Жан-Ноел Баро: Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви нови санкции срещу Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Мерц на 9 ноември: Наш дълг е да пазим свободата и демокрацията

Мерц на 9 ноември: Наш дълг е да пазим свободата и демокрацията

Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран

Тръмп приема премиера на Катар в опит за изход от войната с Иран

Водещи

Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО

Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО

Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви нови санкции срещу Русия

  • Преди 2 минути
Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

  • Преди 5 минути
Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

ЦСКА се похвали с девет национали

ЦСКА се похвали с девет национали

  • Преди 11 минути
Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

  • Преди 15 минути
Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

  • Преди 18 минути
Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

  • Преди 22 минути
Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

  • Преди 24 минути
Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

  • Преди 29 минути
Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

  • Преди 33 минути
Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

  • Преди 38 минути
Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

  • Преди 40 минути