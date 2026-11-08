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Жан-Ноел Баро: Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби

Жан-Ноел Баро: Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби
АП/БТА

Дипломатическата среща в Обединените арабски емирства се организира по инициатива на Вашингтон

Европейските държави ще се включат в предстоящите преговори за Украйна в Абу Даби, потвърди френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро в интервю за радио Ер Те Ел, цитиран от Ройтерс.

„Европейците ще бъдат добре представени; Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии“, обяви Баро.

Външният министър допълни, че все още се уточнява конкретният състав на френската делегация. „Все още не мога да ви кажа кой ще представлява Франция при тази възможност, но Франция със сигурност ще бъде там“, обясни той.

Дипломатическата среща в Обединените арабски емирства се организира по инициатива на Вашингтон. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи в понеделник, че американската страна ще събере представители на Украйна и Русия на 10 и 11 ноември.

Основните теми на разговорите в Абу Даби ще бъдат прекратяването на руската военна агресия, деескалацията на напрежението и бъдещите гаранции за сигурност след края на конфликта.

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