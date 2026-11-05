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На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби
АП/БТА

Основните усилия ще бъдат насочени към спешни стъпки за деескалация на фронта и прекратяване на огъня

Медийното внимание постепенно започва да се насочва към Обединените арабски емирства, където следващата седмица ще се проведат важни тристранни преговори на работно ниво между Русия, Украйна и САЩ.

Срещата, организирана с изричното посредничество на Вашингтон, бе официално потвърдена както от американския специален пратеник Стив Уиткоф, така и от прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков. Основната цел на извънредния форум в Абу Даби е задвижването на мисията на президента Доналд Тръмп за прекратяване на дългогодишния конфликт в Украйна преди настъпването на зимата. Украинският президент Володимир Зеленски вече проведе предварителни консултации с американските емисари и изрази надежда, че тези разговори на ниво съветници ще отворят пътя към бъдеща директна среща на върха с Владимир Путин.

Американската делегация на масата за преговори ще бъде водена от специалния пратеник Стив Уиткоф, като в разговорите се очаква да се включи и зетят на Тръмп Джаред Къшнър. Москва изпраща в емирствата екип, ръководен отново от дългогодишния главен преговарящ и съветник на руския президент Владимир Медински, докато Киев ще бъде представен от висши дипломатически и държавни съветници, за чииито имена все още няма потвърдена информация. Любопитен детайл е, че представителите на Европейския съюз, НАТО, Франция и Германия няма да присъстват директно в ОАЕ, но те вече координират позициите си с Вашингтон на провеждащите се паралелни срещи в Брюксел.

Дневният ред на разговорите е разделен на няколко теми. Основните усилия ще бъдат насочени към спешни стъпки за деескалация на фронта и прекратяване на огъня. Дипломатите ще се опитат да договорят и дългосрочна архитектура за сигурност в следвоенна Европа. Освен политическите теми, делегациите ще обсъдят спешни споразумения за защита на енергийната инфраструктура, гарантиране на глобалните зърнени доставки, както и обмен на военнопленници във формат „всички за всички“. Срещата в ОАЕ бе договорена окончателно преди две седмици по време на визита на американските пратеници в Санкт Петербург и бележи първия сериозен дипломатически пробив в преговорния процес от февруари насам.

Тази дипломатическа мобилизация се случва в изключително деликатен контекст на бойното поле и на политическата сцена. Срещата в Абу Даби беше спешно насрочена след подновяването на тежката ескалация във войната, последвала изтичането на краткото шестдневно хуманитарно примирие в град Олешки. Местното спиране на огъня, договорено с личното посредничество на първата дама Мелания Тръмп, изтече в неделя, след като Русия отказа предложението на Киев за неговото удължаване. Веднага след края на примирието фронтът пламна отново с масирани взаимни удари – Киев обвини Москва, че е използвала глътката въздух, за да прегрупира силите си и да засили атаките си срещу украинската енергийна мрежа, докато руската страна отвърна с удари по рафинерии и тактически позиции.

Предстоящите преговори ще се проведат и в контекста на изборното поражение на Републиканската партия в САЩ, което отслаби позициите на президента Тръмп. Изправен пред перспективата за враждебен състав на Конгреса, Белия дом е принуден да търси бърз, ясен и успешен външнополитически дивидент. 

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