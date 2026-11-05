Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Между 500 000 и 700 000 души се очаква да се включат в протестни шествия във Франция на 5 ноември. За деня са планирани над 250 акции, а само в Париж се очакват десетки хиляди демонстранти. Още сутринта стачките доведоха до смущения в училища, болници и обществения транспорт.

Протестите започнаха през септември, когато гимназисти излязоха на улицата заради лошите условия и недостига на ресурси в училищата. Към тях се присъединиха работещи от публичния и частния сектор, както и „жълтите жилетки“. Пет синдиката обединиха усилия с искания за по-високи заплати заради поскъпването на живота и за запазване на обществените услуги.

Синдикатите призоваха работещите, пенсионерите и младите хора да се включат в стачките, за да засилят натиска върху правителството. Сред основните им искания е повишаване на минималната заплата, която в момента е 12,31 евро на час. Лидерката на синдиката CFDT Марилиз Леон настоя за по-широко увеличение на възнагражденията. „Искаме нетно увеличение от 100 евро на месец“, заяви тя.

По данни на френското министерство на образованието в четвъртък сутринта са били затворени 81 гимназии, а стачките са засегнали около 17,5% от началните училища. Работниците в петролните рафинерии бяха призовани да спрат производството. Смущенията в работата на атомните централи се очаква да доведат до по-голям внос на електроенергия.

В опит да овладее недоволството от високите цени правителството освободи 10 млн. барела дизел от стратегическите резерви, за да намали цената на горивото. Кабинетът обеща и реформа на платформата за кандидатстване във висшите училища Parcoursup, която трябва да бъде заменена до 2028 г.

Вътрешният министър Лоран Нунес обяви, че в страната ще бъдат разположени 70 000 полицаи и жандармеристи, и обеща „изключително твърд отговор“ при прояви на насилие. Сред рисковете той посочи действия на радикални леви групи, грабежи и спонтанни шествия извън организираните от синдикатите. На 17 октомври при безредици в редица градове бяха разграбени над 2000 магазина и подпалени исторически сгради.

Шествието в Париж ще премине през центъра на града от площад „Републик“ до площад „Насион“. Синдикатите бяха предложили маршрут от площад „Бастилия“ до площад „Конкорд“, който щеше да отведе демонстрантите близо до парламента, Елисейския дворец и резиденцията на премиера. От CFDT посочиха, че съдът е одобрил маршрута едва в сряда вечерта, което е затруднило организацията.

„Време е да засилим мобилизацията. Стачката трябва да излезе на преден план“, заяви синдикалната лидерка Софи Бине. „Жълтите жилетки“ призоваха за нови блокади и протести и в петък и събота.