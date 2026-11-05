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София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

Столичният общински съвет одобри поставянето на монумента в близост до Националния стадион "Васил Левски"

София ще има паметник на един от най-известните си кметове - инж. Иван Иванов, управлявал столицата между 1934 и 1944 г. Решението беше взето днес, 5 ноември, от Столичния общински съвет (СОС).

Монументът ще бъде разположен в близост до метростанция "Стадион Васил Левски", при кръстовището на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви". Мястото е избрано заради историческата му връзка с Рилския водопровод, за чието изграждане Иванов има ключова заслуга.

"15 г. продължава тази сага, която се надявам тази или следващата година вече да приключи с поставянето на паметника на инж. Иван Иванов. За първи път виждам доклад, внесен от над 20 общински съветници заедно с кмета на София", заяви заместник-председателят на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

Предложението е внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общински съветници от различни политически групи.

Инициативата за изграждането на паметника датира от 2011 г., но реализацията ѝ се забавя с години. С днешното решение общинските съветници дават зелена светлина за поставянето на монумента.

Инж. Иван Иванов остава в историята като един от градоначалниците с най-голям принос за модернизацията на София. Управлението му често е определяно като "Златното десетилетие" на столицата.

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