София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на един от най-известните си кметове - инж. Иван Иванов, управлявал столицата между 1934 и 1944 г. Решението беше взето днес, 5 ноември, от Столичния общински съвет (СОС).

Монументът ще бъде разположен в близост до метростанция "Стадион Васил Левски", при кръстовището на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви". Мястото е избрано заради историческата му връзка с Рилския водопровод, за чието изграждане Иванов има ключова заслуга.

"15 г. продължава тази сага, която се надявам тази или следващата година вече да приключи с поставянето на паметника на инж. Иван Иванов. За първи път виждам доклад, внесен от над 20 общински съветници заедно с кмета на София", заяви заместник-председателят на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

Предложението е внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общински съветници от различни политически групи.

Инициативата за изграждането на паметника датира от 2011 г., но реализацията ѝ се забавя с години. С днешното решение общинските съветници дават зелена светлина за поставянето на монумента.

Инж. Иван Иванов остава в историята като един от градоначалниците с най-голям принос за модернизацията на София. Управлението му често е определяно като "Златното десетилетие" на столицата.