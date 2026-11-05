Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана
БТА

От отпуснатата сума 3,7 милиарда евро са предназначени за макрофинансова подкрепа

Европейският съюз преведе нови 4,36 милиарда евро на Украйна от договорения заем в размер на общо 90 милиарда евро. Това съобщи Европейската комисия.

От отпуснатата сума 3,7 милиарда евро са предназначени за макрофинансова подкрепа, а останалите 658 милиона евро – за нуждите на отбраната.

Средствата ще помогнат на Киев да поддържа функционирането на държавните институции и предоставянето на основни обществени услуги, както и да осигури необходимото военно оборудване, посочват от Комисията.

Новото финансиране ще позволи на Украйна да закупи безпилотни летателни апарати, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана. Според ЕК досега страната е получила шест транша, насочени към укрепване на отбранителните ѝ способности.

До края на годината се очаква общата финансова подкрепа от ЕС за Украйна да достигне 25,2 милиарда евро. От тях 11,9 милиарда евро ще бъдат предназначени за отбрана, а 9 милиарда евро – за подпомагане на държавния бюджет.

От началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Европейският съюз е предоставил на Украйна общо 235,9 милиарда евро. В тази сума са включени и 3,8 милиарда евро от приходите, генерирани от замразените руски активи, се посочва още в съобщението на Европейската комисия.

 
 
 

Още по темата

Продължава да расте броят на жертвите след руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Продължава да расте броят на жертвите след руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Украйна разкри мащаба на руските загуби на фронта от началото на войната

Украйна разкри мащаба на руските загуби на фронта от началото на войната

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящата тристранна среща в Абу Даби

Зеленски разговаря със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящата тристранна среща в Абу Даби

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Зеленски награди Мелания Тръмп с орден

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Продължава да расте броят на жертвите след руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Продължава да расте броят на жертвите след руския удар по пункт за хуманитарна помощ в Украйна

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Водещи

Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

Доживотен затвор за двама мъже за убийството на работник във ферма край Перник

  • Преди 1 минута
Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

Половин милиард долара на вятъра: Парите на Мъск не успяха да купят победата на Тръмп

  • Преди 4 минути
Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

  • Преди 5 минути
Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

Бивш футболист на Левски пред ТАРАЛЕЖ: Панатинайкос е много силен в атака, ЦСКА може да вземе нещо от мача

  • Преди 14 минути
DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

DARA отново на сцената на „Евровизия“ – този път в Банкок

  • Преди 16 минути
Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

Две коли се сблъскаха край столичния мол „Парадайс“

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

  • Преди 25 минути
"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

  • Преди 28 минути
Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

Белградският университет алармира за тайно наблюдение от сръбската служба за сигурност

  • Преди 40 минути
Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

Франция пред историческа стачка: Очакват до 700 000 души по улиците

  • Преди 41 минути
Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

Двама души пострадаха при сблъсък между кола и трамвай в София

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

София ще има паметник на инж. Иван Иванов след 15 години чакане

  • Преди 44 минути
30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

30 г. след разстрела на Луканов в Общината преименуват улица "Латинка", на която той беше застрелян

  • Преди 45 минути
Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

Данъчните в Турция издирват футболист на ЦСКА

  • Преди 52 минути
Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти

Жители на „Драгалевци“ и „Княжево“ излязоха на протест срещу замяна на имоти