ЕС отпусна нови 4,36 млрд. евро на Украйна за бюджетна подкрепа и отбрана

Европейският съюз преведе нови 4,36 милиарда евро на Украйна от договорения заем в размер на общо 90 милиарда евро. Това съобщи Европейската комисия.

От отпуснатата сума 3,7 милиарда евро са предназначени за макрофинансова подкрепа, а останалите 658 милиона евро – за нуждите на отбраната.

Средствата ще помогнат на Киев да поддържа функционирането на държавните институции и предоставянето на основни обществени услуги, както и да осигури необходимото военно оборудване, посочват от Комисията.

Новото финансиране ще позволи на Украйна да закупи безпилотни летателни апарати, ракети, радари, системи за радиоелектронна борба и боеприпаси за противовъздушната отбрана. Според ЕК досега страната е получила шест транша, насочени към укрепване на отбранителните ѝ способности.

До края на годината се очаква общата финансова подкрепа от ЕС за Украйна да достигне 25,2 милиарда евро. От тях 11,9 милиарда евро ще бъдат предназначени за отбрана, а 9 милиарда евро – за подпомагане на държавния бюджет.

От началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Европейският съюз е предоставил на Украйна общо 235,9 милиарда евро. В тази сума са включени и 3,8 милиарда евро от приходите, генерирани от замразените руски активи, се посочва още в съобщението на Европейската комисия.