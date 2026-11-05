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Левски обяви групата за мача с Ягелония

Левски обяви групата за мача с Ягелония
levski.bg

Петима пропускат двубоя

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за домакинството на Ягелония от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят е днес от 19:45 часа на "Васил Левски" .

Извън състава останаха Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Адриан Райчев, които нямат картотеки за турнира. С травми са Асен Митков и Радослав Кирилов, като те също пропускат двубоя с поляците. 

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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