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Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид
БТА

"Трябва да сме подготвени за това, което ни предстои", каза треньорът на Левски

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, даде пресконференция преди домакинството на Ягелония в основната фаза в Лига Европа. Той заяви, че "сините" няма да проеменят своята идентичност, дори да играят срещу Реал Мадрид. 

"Смятам, че нашата идея е ясна. Ние имаме една идентичност и няма да я промени нито срещу Ягелния, нито срещу Реал Мадрид, нито срещу Милан. Смятам, че това е едно от най-добрите неща, които да постигнеш във футбола. Ние имаме разпознаваема идентичност, най-вече заради работата на футболистите. Всеки един мач изисква от нас различни неща във фаза атака и фаза защита. Ние трябва да сме подготвени за това, което ни предстои", започна Веласкес. 

"Нямаме съмнения около състава. Футболистите го знаят, защото вече подготвихме мача. Изправяме се срещу добър отбор, който ще ни направи деня труден. Те имат способност бързо да се придвиждат по терена, да търсят бързи пасове, да играят вертикално. Ние трябва да знаем как да вкараме мача там, където ние искаме. Трябва да развием мача така, че да го вкараме в комфортно за нас русло и да ги нараним", продължи той. 

"Шест мача подред извън вкъщи е много трудно. Футболистите свършиха добра работа и искам да го отбележа. Смятам, че сме отбор, който непрекъснато се развива. За нас никога не трябва да е достатъчно и винаги трябва да се стремим да се развиваме. Не харесвам зоната на комфорт и винаги търся начин да се подобряваме. Това е целта - всеки ден да бъдем малко по-добри като отбор, като клуб и като структура. Това не е моята цел, а моята обсесия и към това се стремя всеки ден - да докараме клуба на нивото на нашите фенове", каза още Веласкес. 

"Трябва да знаем, че утрешният мач ще бъде много труден. Трябва да имаме респект и към самия турнир, в който играем. Не трябва да мислим дали ще спечелим дузпа или не. Трябва да знаем, че трябва да сме скромни, да уважаваме турнира и противника. Трябва да сме наясни, че ако се представим по най-добрия начин, имаме всички опции да спечелим мача. Ако влезем в мача не на 100%, сме обречени на провал. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в мача както трябва, знаейки, че този турнир не е шега и е трудно да стигнеш до тук. Нуждаем се от нашата най-добра версия, за да играем в този турнир", коментира треньорът на Левски. 

"Имам здравословни отношения в нашата съблекалня. Футболът се разви много като спорт. В съблекалнята има много националности, но извън това трябва да сме наясно, че говорим за човешки същества. Има една фундаментална част, която е уважение. За мен това е по-важно дали ще спечелиш или загубиш. С този респект всички трябва да приоритизират отборното над всичко. Футболистите са тези, които имат главната роля в това, защото те са тези, които излизат на терена. Затова обичам да повтарям в различни ситуации, че съм горд с тях. Нашите отношения са базирани на честността и да сме искрени един към друг. В този спорт само 11 могат да започнат от начало. Всички искат да играят, но пред всичко трябва да е отборният интерес. Точно затова във всеки трансферен прозорец това е основната част - да намерим най-добрите възможни футболисти от гледна точка на човешкото", завърши Веласкес. 

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