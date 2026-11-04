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Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък
БТА

Първите два километра от пътя София - Перник ще бъдат обновени за около 20 дни. Предвижда се подмяна на мантинелите и поставяне на ограничителни колчета, а останалите три километра ще се ремонтират през пролетта

Започна ремонтът на един от най-рисковите участъци по пътя София - Перник в района на Владая. Строителните дейности обхващат първите два километра от общо петкилометровия участък, определен за обновяване заради опасното състояние на пътната настилка и множеството пътнотранспортни произшествия.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на започналите дейности по първокласния път I-1.

По думите му ремонтът е наложителен заради установени проблеми с качеството на асфалтовата настилка, които създават сериозни рискове за безопасността на шофьорите.

"Това беше един от участъците, наситен с много пътнотранспортни произшествия. Асфалтът се беше превърнал в почти ледена пързалка, а с идването на зимния сезон проблемът щеше да стане твърде сериозен", заяви Шишков.

Министърът обясни, че направените анализи са показали несъответствие на пътната настилка с необходимите изисквания. Това е сред основните причини за предприемането на ремонтните дейности преди настъпването на зимата.

Очаква се работата по първите два километра да продължи около 20 дни, като за периода е въведена необходимата организация на движението.

Шишков увери, че финансирането за ремонта вече е осигурено. Освен обновяването на асфалтовата настилка е предвидена и подмяна на мантинелите по протежение на ремонтирания участък.

Ще бъдат поставени и ограничителни колчета, които имат за цел да подобрят организацията на движението и да намалят риска от опасни маневри.

Ремонтът няма да обхване целия петкилометров участък наведнъж. Останалите три километра се предвижда да бъдат обновени през пролетта на 2027 г.

Пътят през Владая е важна транспортна връзка между София и Перник, използвана ежедневно от множество шофьори. Състоянието на настилката и безопасността на движението в района са сред основните причини за предприетите действия.

С изпълнението на ремонта се цели подобряване на сцеплението на пътната настилка и ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството не са посочили в предоставената информация конкретните ограничения за отделните етапи на ремонта. Шофьорите следва да се съобразяват с временната организация и поставената пътна сигнализация.

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