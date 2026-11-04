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Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември
БТА

Новото Burgas Christmas Village ще работи до 10 януари пред спортна зала „Младост“. За учениците са осигурени над 5000 безплатни ваучера за ледената пързалка

Бургас се подготвя за коледните празници с ново пространство, което ще събере на едно място ледена пързалка, коледни къщички, светлинна украса и сцена за концерти. От 1 декември 2026 г. до 10 януари 2027 г. районът пред спортна зала "Младост" ще се превърне в празнично селце под името Burgas Christmas Village, съобщиха от Община Бургас.

Основният акцент в новото пространство ще бъде ледена пързалка с естествен лед, която за първи път ще бъде изградена пред спортната зала. Организацията и поддръжката ѝ ще бъдат поверени на екип с опит в изграждането на големи ледени съоръжения в страната.

Над 5000 безплатни ваучера ще бъдат предоставени на ученици от Бургас, които ще могат да се възползват от новата ледена пързалка. Инициативата се реализира с подкрепата на "Лукойл" и в партньорство с местната администрация. За децата и учениците са предвидени и специални цени.

Освен възможността за пързаляне посетителите ще могат да разгледат тематични коледни къщички с различни изложители. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от голяма коледна елха, светлинни декорации и специално обособен кът за снимки.

В Burgas Christmas Village ще бъде изградена и сцена, на която през декември ще се провеждат концерти, детски представления и други празнични събития.

В програмата се предвижда да участват училища, детски градини, местни творци и млади таланти. Идеята е празничното пространство да се превърне не само в място за забавление, но и в сцена за изява на бургаската общност.

Организаторите планират различни прояви през целия декември, като посетителите ще имат възможност да съчетават разходката сред коледната украса с концерти и занимания за деца.

Новото коледно селце ще остане отворено и след Нова година - до 10 януари 2027 г., като ще предложи на жителите и гостите на Бургас още една възможност за зимни развлечения.

Допълнителна информация за работното време на пързалката, цените на билетите и конкретната концертна програма се очаква да бъде обявена от организаторите.

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