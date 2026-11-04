Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Бургас се подготвя за коледните празници с ново пространство, което ще събере на едно място ледена пързалка, коледни къщички, светлинна украса и сцена за концерти. От 1 декември 2026 г. до 10 януари 2027 г. районът пред спортна зала "Младост" ще се превърне в празнично селце под името Burgas Christmas Village, съобщиха от Община Бургас.

Основният акцент в новото пространство ще бъде ледена пързалка с естествен лед, която за първи път ще бъде изградена пред спортната зала. Организацията и поддръжката ѝ ще бъдат поверени на екип с опит в изграждането на големи ледени съоръжения в страната.

Над 5000 безплатни ваучера ще бъдат предоставени на ученици от Бургас, които ще могат да се възползват от новата ледена пързалка. Инициативата се реализира с подкрепата на "Лукойл" и в партньорство с местната администрация. За децата и учениците са предвидени и специални цени.

Освен възможността за пързаляне посетителите ще могат да разгледат тематични коледни къщички с различни изложители. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от голяма коледна елха, светлинни декорации и специално обособен кът за снимки.

В Burgas Christmas Village ще бъде изградена и сцена, на която през декември ще се провеждат концерти, детски представления и други празнични събития.

В програмата се предвижда да участват училища, детски градини, местни творци и млади таланти. Идеята е празничното пространство да се превърне не само в място за забавление, но и в сцена за изява на бургаската общност.

Организаторите планират различни прояви през целия декември, като посетителите ще имат възможност да съчетават разходката сред коледната украса с концерти и занимания за деца.

Новото коледно селце ще остане отворено и след Нова година - до 10 януари 2027 г., като ще предложи на жителите и гостите на Бургас още една възможност за зимни развлечения.

Допълнителна информация за работното време на пързалката, цените на билетите и конкретната концертна програма се очаква да бъде обявена от организаторите.