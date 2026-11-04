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Българин оглави Световната строителна асоциация CICA

Българин оглави Световната строителна асоциация CICA
Снимка: БТА

CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япони

Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Любомир Качамаков беше единодушно избран за президент на Световната строителна асоциация CICA. Номинацията му бе подкрепена от всички делегати на 79-та Генерална асамблея на организацията, която се провежда в Париж.

Инж. Качамаков става първият българин, който заема високата позиция. Мандатът му ще е две години.

В новия борд бяха избрани още Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор за старши вицепрезидент, Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак за вицепрезиденти и Мишел Демар за ковчежник. Филип Десоа, който е трайно ангажиран с разширяването на CICA, бе избран и за специален посланик по въпросите на външните отношения.

Председателството на CICA насочва вниманието към България и дава шанс страната ни да заеме водеща роля в обсъждането на приоритетите и преодоляване на предизвикателствата пред строителната индустрия в световен мащаб“, отбеляза инж. Качамаков.

CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япония. Световната строителна индустрия, чиито интереси представлява, обхваща около 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара. Тези показатели подчертават мащаба на сектора и неговата ключова роля за икономическия растеж, инфраструктурното развитие и заетостта.

Световната строителна асоциация е доброволна и нестопанска организация, която вече 52 години представлява строителната индустрия в световен мащаб. Тя обединява браншови организации на строителни компании от различни региони на света. Чрез тях CICA създава платформа за сътрудничество, обмен на професионален опит и формиране на общи позиции по технически, правни, икономически и социални въпроси от международно значение.

Сред основните приоритети на организацията са подобряването на условията за осъществяване на строителна дейност, насърчаването на справедливи договорни отношения, развитието на инфраструктурните инвестиции и създаването на предвидима бизнес среда. CICA поддържа диалог с международни организации и финансови институции, публични власти като представлява интересите на строителния бизнес както в развитите икономики, така и в развиващите се пазари. Чрез международните си партньорства и представителството на своите членове, CICA работи за укрепване на позициите на строителния бизнес и за създаване на условия, в които компаниите могат да реализират качествени и конкурентоспособни проекти.

КСБ е асоцииран член на CICA от 2018 г. През 2022 г. инж. Качамаков беше избран за вицепрезидент на асоциацията в мандата до 2024 г. Преди това той е бил два последователни мандата вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), отговарящ за малките и средните предприятия.

Качамаков е строителен предприемач с над 25-годишен професионален опит в строителството. Реализирал е обекти в пътното и железопътното строителство, обновяване на градска среда, ВиК обекти, десетки жилищни сгради, включително уникални постройки като католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София. Избран е за председател на УС на КСБ на 25 ноември 2025 г. от Общото събрание на браншовата организация, с която е ангажиран от 2009 г. на различни позиции. Бил е член на ръководството на Областното представителство в София, впоследствие 2 мандата председател на софийската организация, член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет на КСБ, както и два мандата зам.-председател на КСБ. Член е на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД.

КСБ е най-голямата браншова организация в България, която представлява интересите на над 200 000 заети в индустрията. Създадена е през 2006 г. със специален закон и играе важна роля както за ограничаване на сивия сектор в строителството, така и за защита интересите на гражданите чрез поддържане на Централен професионален регистър на строителя. В него по данни от края на октомври са вписани над 8500 строителни компании, 50 от които са чуждестранни.

Качамаков коментира пред NOVA NEWS 

„Приемам позицията с голямо удоволствие и леко притеснение, защото отговорността наистина е голяма. Като цяло ние сме членове на CICA от 2018 година и за 7 години все пак успяхме да се преборим да имаме председателско място, което наистина е голям успех”, заяви Качамаков.

Той коментира и колко примамлива страна е България за инвестиции, от гледна точка на момента имотния пазар.

„В световен мащаб ние в CICA имаме проучване, че до 2050 година над 70% от хората ще живеят в градовете. И има изключителен недостиг на жилища. Тоест, това е нещо по което трябва да се работи. В България спецификата е малко по-различна и ние нямаме такава нужда от ново строителство. При нас имаме манталитет всеки да си има собствено жилище, което в много държави по света не е така”, обясни той.

По думите му голяма част от сигналите за некачествено строителство са свързани именно с фирми, които не са регистрирани в Камарата на строителите. Качамаков призова хората да проверяват изпълнителите в публичния регистър на организацията, където могат да намерят информация за капацитета, опита и дейността на компаниите.

Той направи важно уточнение, че инвеститорът и строителят невинаги са една и съща фирма. Затова при покупка на нов имот е важно да се установи коя компания реално е изпълнила строителните дейности.

Редактор: Маргарита Стоянчева

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