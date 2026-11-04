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Синът на Слави Бинев наруши мълчанието: "Тати, ти не заслужаваше това"

Синът на Слави Бинев наруши мълчанието: "Тати, ти не заслужаваше това"
БТА

Калоян Бинев публикува емоционално послание в социалните мрежи след убийството на баща си. Той описа болката на семейството и си спомни за човека, когото нарече "човек на честта, с огромно достойнство"

Калоян Бинев, син на убития бизнесмен и председател на федерацията по таекуондо Слави Бинев, публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което се сбогува с баща си. В думите си той изразява болката от загубата и разкрива, че обвиненият за убийството Еюп Темиз е бил близък приятел на семейството.

"В този пост колкото и думи да се изпишат, все ще са малко. На 24-ти с един куршум не беше убит само баща ми. Беше убит баща на пет деца, съпруг, учител, лектор, мечтател, приятел, ментор и още толкова много! Не знам какво да кажа", пише Калоян Бинев.

Той споделя, че най-тежкото за него е обстоятелството, че човекът, обвинен за смъртта на баща му, е бил част от близкото му обкръжение.

"На този ден един човек – семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат – не уби само един човек, а хиляди хора по този свят. Защото във всеки, до когото се е докоснал, баща ми е оставил частичка от себе си!", посочва той.

В публикацията си Калоян Бинев описва баща си като строг, но грижовен човек, който е оставил трайна следа в живота на близките си.

"Да, беше строг, и то изключително. Но това не означаваше, че обичаше по-малко или че не го беше грижа", пише синът му.

Посланието завършва с думи на обич и болка от загубата.

"Беше човек с огромно сърце и с една усмивка, която нищо и никой няма да може да заличи! Човек на честта, с огромно достойнство! Тати, ти не заслужаваше това! Всички те обичаме и ни липсваш!"

Слави Бинев беше убит на 24 октомври 2026 г. в дома си. По информация от разследването смъртта му е настъпила след един изстрел. Впоследствие полицията задържа турския бизнесмен Еюп Темиз, който развива дейност в България и Турция.

Темиз е обвинен за убийството, а Софийският градски съд е постановил задържането му под стража. Към момента няма влязла в сила присъда, а мотивът за престъплението все още не е окончателно установен.

В хода на разследването се появиха информации за възможни имотни и бизнес спорове между лица от обкръжението на обвиняемия. Обсъжда се и версията за негово участие като посредник в конфликт между други страни, но тези обстоятелства не са установени като мотив за убийството.

Според публично представената информация Еюп Темиз и съпругата му, архитект Ния Темиз, са поддържали семейни отношения с Бинев. Именно тази близост е сред обстоятелствата, които Калоян Бинев подчертава в своето послание.

Публикацията на сина му поставя на преден план личната трагедия на семейството, докато разследващите продължават работата по изясняване на всички факти около убийството.

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