Погребват Слави Бинев тази събота

Последно сбогом със Слави Бинев ще си вземем на 31 октомври от 09:30 ч. в столичния храм „Света София“, разположен на ул. „Париж“ №2. Информацията за траурната церемония бе разпространена официално от неговото семейство и от Българската федерация по таекуондо. В съобщението близките и колегите му го определят като техен непрежалим президент, лидер и скъп приятел.

Известният бизнесмен и спортен деятел бе разстрелян в дома си на 24 октомври. Доказателствата до момента сочат, че фаталният изстрел в главата е произведен около 10:00 ч. сутринта вследствие на възникнал скандал за пари.

Разследващите органи поддържат тезата, че нападателят е действал абсолютно сам, поради което прокуратурата повдигна официално обвинение единствено срещу турския бизнесмен Еюп Дениз, докато останалите първоначално задържани лица бяха освободени.