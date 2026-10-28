Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV
Средствата ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.
Кабинетът одобри допълнително финансиране от над 2,8 млн. евро за закупуване на ваксини срещу варицела за деца и срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) за бременни жени. Средствата ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.
Общият размер на отпуснатото финансиране е 2 836 200 евро, като парите са предназначени за осигуряване на необходимите количества ваксини по новите имунизационни мерки.
Близо 1,9 млн. евро за задължителна ваксинация срещу варицела
От одобрените средства 1 904 800 евро ще бъдат използвани за закупуване на ваксини срещу варицела.
Имунизацията е включена като задължителна в националния Имунизационен календар и е предназначена за деца на възраст между 12 и 15 месеца.
От Министерския съвет посочват, че варицелата е сред най-заразните инфекциозни заболявания, предавани по въздушно-капков път. Заболяването има сериозно здравно и социално въздействие, което налага предприемането на допълнителни превантивни мерки.
Над 930 хил. евро за защита на новородените от RSV
Останалите 931 400 евро са предвидени за ваксини срещу респираторно-синцитиалния вирус, които ще се прилагат при бременни жени между 24-тата и 36-ата гестационна седмица.
Целта е чрез имунизацията на бъдещите майки да се осигури защита на бебетата през първите месеци след раждането.
Респираторно-синцитиалният вирус може да предизвика както леки симптоми, наподобяващи грип, така и тежки инфекции на дихателните пътища.
Особено уязвими са кърмачетата под шестмесечна възраст, като най-висок е рискът при бебетата под два месеца.
В тежки случаи инфекцията може да доведе до животозастрашаващи усложнения, предупреждават здравните власти.
Промените в имунизационния календар вече са направени
Включването на новите ваксини в имунизационната политика е предложено от Националния експертен съвет по имунизации.
За прилагането на мерките вече са направени необходимите изменения в Наредба №15 за имунизациите в България.
Сключени са и договори за доставка на предвидените количества ваксини за настоящата година.
Финансирането се осигурява по бюджетната програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, която е част от политиката за превенция и контрол на общественото здраве.
Започва и разпределението на противогрипните ваксини
Междувременно от Министерството на здравеопазването съобщиха, че в страната вече са доставени първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип.
Те са предназначени за изпълнението на националните програми за имунизация на деца и на хора на възраст 65 и повече години.
Очаква се още тази седмица да започне разпределението им към кабинетите на общопрактикуващите лекари.