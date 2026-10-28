Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Кабинетът одобри допълнително финансиране от над 2,8 млн. евро за закупуване на ваксини срещу варицела за деца и срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) за бременни жени. Средствата ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Общият размер на отпуснатото финансиране е 2 836 200 евро, като парите са предназначени за осигуряване на необходимите количества ваксини по новите имунизационни мерки.

Близо 1,9 млн. евро за задължителна ваксинация срещу варицела

От одобрените средства 1 904 800 евро ще бъдат използвани за закупуване на ваксини срещу варицела.

Имунизацията е включена като задължителна в националния Имунизационен календар и е предназначена за деца на възраст между 12 и 15 месеца.

От Министерския съвет посочват, че варицелата е сред най-заразните инфекциозни заболявания, предавани по въздушно-капков път. Заболяването има сериозно здравно и социално въздействие, което налага предприемането на допълнителни превантивни мерки.

Над 930 хил. евро за защита на новородените от RSV

Останалите 931 400 евро са предвидени за ваксини срещу респираторно-синцитиалния вирус, които ще се прилагат при бременни жени между 24-тата и 36-ата гестационна седмица.

Целта е чрез имунизацията на бъдещите майки да се осигури защита на бебетата през първите месеци след раждането.

Респираторно-синцитиалният вирус може да предизвика както леки симптоми, наподобяващи грип, така и тежки инфекции на дихателните пътища.

Особено уязвими са кърмачетата под шестмесечна възраст, като най-висок е рискът при бебетата под два месеца.

В тежки случаи инфекцията може да доведе до животозастрашаващи усложнения, предупреждават здравните власти.

Промените в имунизационния календар вече са направени

Включването на новите ваксини в имунизационната политика е предложено от Националния експертен съвет по имунизации.

За прилагането на мерките вече са направени необходимите изменения в Наредба №15 за имунизациите в България.

Сключени са и договори за доставка на предвидените количества ваксини за настоящата година.

Финансирането се осигурява по бюджетната програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, която е част от политиката за превенция и контрол на общественото здраве.

Започва и разпределението на противогрипните ваксини

Междувременно от Министерството на здравеопазването съобщиха, че в страната вече са доставени първите 150 000 дози инжекционни ваксини срещу сезонен грип.

Те са предназначени за изпълнението на националните програми за имунизация на деца и на хора на възраст 65 и повече години.

Очаква се още тази седмица да започне разпределението им към кабинетите на общопрактикуващите лекари.