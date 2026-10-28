Правителството отпусна над 330 хил. евро за обезщетения за бавно правосъдие

Министерският съвет одобри допълнително финансиране в размер на 330 009 евро за Министерството на правосъдието. Средствата са предназначени за покриване на вече изплатени обезщетения на граждани и фирми, чиито съдебни производства са продължили извън разумните срокове.

Сумата обхваща компенсациите, изплатени от ведомството в периода от 1 април до 30 септември 2026 г. Те са предоставени на физически и юридически лица, чието право на разглеждане и решаване на делата в разумен срок е било нарушено.

Кой има право на обезщетение?

Възможността за получаване на компенсация е регламентирана в Закона за съдебната власт.

От нея могат да се възползват граждани и юридически лица, участвали в приключили граждански, административни или наказателни производства, при които е установено неоправдано забавяне.

Право да поискат обезщетение имат също обвиняеми, пострадали и ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Как се подават заявленията?

Исканията за обезщетение се подават до Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Институцията извършва проверка дали продължителността на съответното производство е надхвърлила разумните срокове и какви обстоятелства са довели до забавянето.

Законът предвижда процедурата по разглеждане на заявлението да приключи в срок до шест месеца.

Одобрените от правителството средства ще покрият разходите за компенсации, които Министерството на правосъдието вече е изплатило през посочения шестмесечен период.