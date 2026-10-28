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Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж

Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж
AP/БТА

Сериозен интерес към Николо Трезолди

Звездата на Брюж Николо Трезолди е следен от няколко клуба от Висшата лига, съобщава Teamtalk. 22-годишният германец прави фурор с екипа на белгийския гранд. Нападателят е попаднал в полезрението на Манчестър Сити, Челси, Арсенал, Тотнъм и Нюкасъл. Сериозен интерес към него проявява и Милан

Трезолди има договор с Брюж до лятото на 2029 година. Той беше привлечен от Хановер за 7.5 млн. евро, но сега е оценяван на поне 40 млн. евро. 

През този сезон германецът е реализирал 12 гола в 14 мача. Очаква се Милан да се опита да го привлече през зимата, но "росонерите" ще срещнат сериозна конкуренция в лицето на клубовете от Висшата лига. 

В момента Трезолди е младежки национал на Германия, но все още не е направил избор представителния отбор на Бундестима и Италия. Нападателят е роден в Каляри и може да играе и за "скуадра адзура". 

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