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Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул
АП/БТА

Испанският мениджър призна, че е научил много от германския халф по време на съвместната им работа в Байер Леверкузен

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо се изказа ласкаво за Флориан Вирц преди гостуването на Ливърпул за Купата на лигата. Двамата могат да се срещнат отново на „Анфийлд“, след като работиха заедно в Байер Леверкузен между 2022 и 2025 година.

Под ръководството на Алонсо германският полузащитник се превърна в една от водещите фигури на Байер. През 2024 година двамата спечелиха Бундеслигата и Купата на Германия, като тимът завърши шампионата без загуба.

„Мога да говоря само за времето си с Флориан в Байер. Времето, което прекарах с него в Леверкузен, е една от основните причини да съм тук днес. Той беше специален играч и ми помогна много. Научих много от него“, заяви Алонсо.

Вирц премина в Ливърпул през лятото на 2025 година. От началото на настоящия сезон той е записал 11 мача във всички турнири, в които има един гол и четири асистенции.

Участието му срещу Челси беше поставено под въпрос, след като беше принудително заменен в двубоя с Брайтън. Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола обаче изрази оптимизъм, че халфът ще бъде на разположение.

Срещата между Ливърпул и Челси е тази вечер, 28 октомври, на „Анфийлд“. Двубоят е от четвъртия кръг на Купата на лигата, известна като „Карабао Къп“.

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