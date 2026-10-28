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Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин
Агенция "Митници"

Стоката е открита в камион с българска регистрация след установени несъответствия в транспортните документи

Митнически служители задържаха 6089 парфюма със съмнения за нарушени права върху търговски марки при проверка на тежкотоварен автомобил на пътя Монтана - Видин, в района на село Скомля. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Проверката е извършена на 25 октомври около 13:20 часа от мобилна митническа група към Териториална дирекция "Митница Русе".

Служителите спрели влекач с полуремарке с българска регистрация, управляван от български гражданин. При преглед на международните товарителници били установени несъответствия, което наложило физическа проверка на товара.

В камиона митничарите открили кашони с парфюми от различни известни марки. Превозното средство било съпроводено до Митническото бюро във Враца, където при щателна проверка били установени пет палета с общо 6089 парфюма.

Стоките са задържани поради съмнения за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост. Предстои да бъде установено дали продуктите са фалшификати.

От Агенция "Митници" уточняват, че операцията е част от засиления контрол след отпадането на проверките по вътрешните граници на Европейския съюз с пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Припомняме, че през февруари тази година митническите служители задържаха край Видин и над 132 000 текстилни изделия и чанти със съмнителни търговски марки.

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