Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митнически служители задържаха 6089 парфюма със съмнения за нарушени права върху търговски марки при проверка на тежкотоварен автомобил на пътя Монтана - Видин, в района на село Скомля. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Проверката е извършена на 25 октомври около 13:20 часа от мобилна митническа група към Териториална дирекция "Митница Русе".

Служителите спрели влекач с полуремарке с българска регистрация, управляван от български гражданин. При преглед на международните товарителници били установени несъответствия, което наложило физическа проверка на товара.

В камиона митничарите открили кашони с парфюми от различни известни марки. Превозното средство било съпроводено до Митническото бюро във Враца, където при щателна проверка били установени пет палета с общо 6089 парфюма.

Стоките са задържани поради съмнения за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост. Предстои да бъде установено дали продуктите са фалшификати.

От Агенция "Митници" уточняват, че операцията е част от засиления контрол след отпадането на проверките по вътрешните граници на Европейския съюз с пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство.

Припомняме, че през февруари тази година митническите служители задържаха край Видин и над 132 000 текстилни изделия и чанти със съмнителни търговски марки.