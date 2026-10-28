АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще публикува ежеседмична информация за напредъка на ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Данните ще бъдат достъпни в специална секция на официалния сайт на агенцията.

Ремонтните дейности в тръбата в посока София бяха възобновени на 12 октомври. Предстои да бъде завършен монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по стените и свода на съоръжението.

Работата включва още изграждане на евакуационни галерии и тротоарни блокове, както и монтиране на осветление, електрозахранване и вентилационна система.

Ще бъдат поставени и нови системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, светофарна сигнализация и управляеми пътни знаци.

Предвидени са и укрепителни дейности на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

От АПИ посочват, че ремонтът и временната организация на движението са необходими за безопасността на пътуващите.

Агенцията работи съвместно с "Пътна полиция" за подобряване на трафика и призовава шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и пътната сигнализация.

Информация за извършените дейности и напредъка на ремонта ще се публикува всяка седмица.