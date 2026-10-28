АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"
Ремонтът в тръбата към София продължава, като предстои монтаж на осветление, вентилация и системи за безопасност
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще публикува ежеседмична информация за напредъка на ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус". Данните ще бъдат достъпни в специална секция на официалния сайт на агенцията.
Ремонтните дейности в тръбата в посока София бяха възобновени на 12 октомври. Предстои да бъде завършен монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по стените и свода на съоръжението.
Работата включва още изграждане на евакуационни галерии и тротоарни блокове, както и монтиране на осветление, електрозахранване и вентилационна система.
Ще бъдат поставени и нови системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, светофарна сигнализация и управляеми пътни знаци.
Предвидени са и укрепителни дейности на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.
От АПИ посочват, че ремонтът и временната организация на движението са необходими за безопасността на пътуващите.
Агенцията работи съвместно с "Пътна полиция" за подобряване на трафика и призовава шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и пътната сигнализация.
Информация за извършените дейности и напредъка на ремонта ще се публикува всяка седмица.