Зимата дойде: АПИ с предупреждения за шофьорите

Първият сняг вече създава предпоставки за зимна обстановка по високопланинските пътища. Слаб снеговалеж е регистриран днес на прохода „Петрохан“, а прогнозите са за понижение на температурите и нови валежи през следващите дни. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да не тръгват на път с автомобили, които не са подготвени за зимни условия.

Според метеорологичните прогнози се очаква влошаване на времето, като в планинските райони дъждът ще преминава в сняг. Снеговалежи се прогнозират в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин.

Пътните служби са в готовност за зимно поддържане

Областните пътни управления следят развитието на метеорологичната обстановка и имат готовност при необходимост да започнат обработка на пътните настилки.

Особено внимание се отделя на високопланинските райони и проходите, където понижението на температурите и снеговалежите могат да затруднят движението.

От Пътната агенция предупреждават, че неподготвените за зимни условия автомобили създават риск не само за своите водачи, но и за останалите участници в движението.

При блокиране на пътя подобни превозни средства могат да възпрепятстват преминаването на снегопочистващата техника и да затруднят поддържането на проходимостта.

АПИ: Не изпреварвайте снегопочистващите машини

От агенцията призовават водачите да бъдат особено внимателни при преминаване през планинските участъци.

Шофьорите трябва да се движат със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия, да спазват необходимата дистанция и да избягват резките маневри.

АПИ предупреждава и да не се предприема изпреварване на снегопочистващите машини, тъй като това може да създаде опасност от пътни инциденти.

Къде да проверим актуалната пътна обстановка?

Преди пътуване гражданите и транспортните фирми могат да получат информация за състоянието на републиканската пътна мрежа чрез официалната интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Актуални данни за пътната обстановка и зимното поддържане се предоставят и на денонощния телефон 0700 130 20.

В АПИ функционира 24-часов Ситуационен център, който събира и обобщава информацията за състоянието на пътищата в страната.