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България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

Това показват окончателните данни на Европейската комисия за пътната безопасност през 2025 г.

България остава най-опасната държава в Европейския съюз по отношение на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия. Страната ни заема първо място в негативната класация със 71 загинали на един милион жители. Това показват окончателните данни на Европейската комисия за пътната безопасност през 2025 г.

На фона на общото намаление на жертвите по европейските пътища България продължава да отчита най-високата смъртност при катастрофи сред държавите членки.

България, Румъния и Хърватия са с най-висока смъртност

След България в негативната класация се нарежда Румъния с 68 загинали на един милион жители. Третото място заема Хърватия, където показателят достига 65 жертви на милион души.

В другия край на класацията са Швеция и Дания, които отчитат най-ниските нива на смъртност при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз.

В Швеция загиналите са 19 на един милион жители, а в Дания – 24.

Така смъртността по пътищата в България е близо четири пъти по-висока от тази в Швеция.

Над 19 000 души са загинали по пътищата в ЕС през 2025 г.

Според окончателните данни, публикувани от Европейската комисия, през 2025 г. при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз са загинали общо 19 350 души.

Въпреки високия брой жертви статистиката показва постепенно подобрение на пътната безопасност в Европа.

Смъртните случаи са намалели с 3% спрямо 2024 г., което означава приблизително 580 по-малко загинали.

В сравнение с 2019 г. спадът достига 15%, или около 3400 спасени човешки живота.

Данните показват, че предприетите мерки за повишаване на безопасността дават резултати на европейско равнище, макар различията между отделните държави да остават значителни.

Положителна тенденция и през 2026 г.

Предварителната статистика за първите шест месеца на 2026 г. също дава основания за умерен оптимизъм.

Според Европейската комисия повече държави членки отчитат спад на смъртните случаи с над 5% в сравнение със същия период на предходната година, отколкото са страните, в които броят на загиналите се увеличава.

Брюксел заявява, че ще продължи да наблюдава тенденциите и да подпомага националните власти при справянето с предизвикателствата пред пътната безопасност.

Еврокомисарят по транспорта: Дори един изгубен живот е твърде много

Европейският комисар по въпросите на устойчивия транспорт и туризма Апостолос Дзидзикостас подчерта, че безопасността на движението не се изчерпва със законодателството и контрола.

„Пътната безопасност е нещо повече от правила и разпоредби. Тя е свързана със защитата на човешкия живот и предотвратяването на трагедии, които засягат семейства и общности в цяла Европа“, заяви той.

По думите му целта на Европейския съюз е всеки гражданин да може да пътува безопасно, независимо от избрания вид транспорт.

„В Европейския съюз дори и един изгубен живот по пътищата е твърде много“, подчерта еврокомисарят.

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