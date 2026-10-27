Mercedes замразява прогнозата си за печалба за 2026 г. заради проблемите на китайския пазар
Германският автомобилен производител очаква основната му печалба да остане на ниво от 5,8 млрд. евро, след като по-рано прогнозираше ръст от поне 15%
Mercedes-Benz очаква основната печалба за 2026 г. да остане непроменена на ниво от 5,8 милиарда евро, изоставяйки по-ранната си прогноза за 15% растеж, което допълнително сигнализира за тежката структурна криза, заплашваща автомобилната индустрия в Германия, предаде Euronews.
Mercedes-Benz стана третият голям немски производител на автомобили, който намали годишната си перспектива във вторник, позовавайки се на трудните пазарни условия в Китай и нарастващите разходи за материали
Сега компанията очаква основната ѝ печалба за 2026 г. да остане непроменена на ниво от около 5,8 милиарда евро, въпреки че по-рано прогнозираше увеличение от поне 15%
Компанията също така намали очаквания си марж на печалба за основния си автомобилен бизнес до между 2% и 3% в сравнение с по-ранната прогноза от 3% до 5%
Автомобилният производител отчете предварителна основна печалба за третото тримесечие от 1,77 милиарда евро с марж на печалба от 2,5% в автомобилното си подразделение. Пълните резултати за третото тримесечие се очакват в сряда
Акциите на Mercedes-Benz паднаха с над 4% след съобщението, докато тези на Volkswagen и BMW се понижиха с около 2%
Както BMW, така и Volkswagen вече понижиха прогнозите си за цялата година, тъй като слабото търсене и ожесточената конкуренция от китайски конкуренти като BYD и Xiaomi продължават да натежават на печалбите
Доставките на автомобили на Mercedes-Benz в Китай са спаднали с още 29% през първите девет месеца на 2026 г., след като миналата година достигнаха най-ниското си ниво от 2016 г.
Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Калениус призова германските служители да работят допълнителни часове без допълнително заплащане, като същевременно разширяват производството в Унгария, където според него разходите са с около 70% по-ниски, отколкото в Германия
Volkswagen планира да съкрати 120 000 работни места по целия свят до края на десетилетието, което би било най-голямото преструктуриране в историята на автомобилната индустрия, надминавайки 50 000 загубени работни места след фалита на General Motors през 2009 г.