Mercedes замразява прогнозата си за печалба за 2026 г. заради проблемите на китайския пазар

Mercedes-Benz очаква основната печалба за 2026 г. да остане непроменена на ниво от 5,8 милиарда евро, изоставяйки по-ранната си прогноза за 15% растеж, което допълнително сигнализира за тежката структурна криза, заплашваща автомобилната индустрия в Германия, предаде Euronews.

Mercedes-Benz стана третият голям немски производител на автомобили, който намали годишната си перспектива във вторник, позовавайки се на трудните пазарни условия в Китай и нарастващите разходи за материали

Сега компанията очаква основната ѝ печалба за 2026 г. да остане непроменена на ниво от около 5,8 милиарда евро, въпреки че по-рано прогнозираше увеличение от поне 15%

Компанията също така намали очаквания си марж на печалба за основния си автомобилен бизнес до между 2% и 3% в сравнение с по-ранната прогноза от 3% до 5%

Автомобилният производител отчете предварителна основна печалба за третото тримесечие от 1,77 милиарда евро с марж на печалба от 2,5% в автомобилното си подразделение. Пълните резултати за третото тримесечие се очакват в сряда

Акциите на Mercedes-Benz паднаха с над 4% след съобщението, докато тези на Volkswagen и BMW се понижиха с около 2%

Както BMW, така и Volkswagen вече понижиха прогнозите си за цялата година, тъй като слабото търсене и ожесточената конкуренция от китайски конкуренти като BYD и Xiaomi продължават да натежават на печалбите

Доставките на автомобили на Mercedes-Benz в Китай са спаднали с още 29% през първите девет месеца на 2026 г., след като миналата година достигнаха най-ниското си ниво от 2016 г.

Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz Ола Калениус призова германските служители да работят допълнителни часове без допълнително заплащане, като същевременно разширяват производството в Унгария, където според него разходите са с около 70% по-ниски, отколкото в Германия

Volkswagen планира да съкрати 120 000 работни места по целия свят до края на десетилетието, което би било най-голямото преструктуриране в историята на автомобилната индустрия, надминавайки 50 000 загубени работни места след фалита на General Motors през 2009 г.