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Си Дзинпин призова Япония да запази политическата основа на отношенията с Китай

Си Дзинпин призова Япония да запази политическата основа на отношенията с Китай
Снимка: AP/БТА

В съболезнователно послание за смъртта на бившия премиер Ясуо Фукуда китайският президент отправи рядък пряк коментар за двустранните отношения, обтегнати заради Тайван

Китайският президент Си Дзинпин призова японското ръководство да запази политическата основа на отношенията с Пекин. Изявлението беше направено в съболезнователно послание до семейството на бившия японски премиер Ясуо Фукуда, който почина миналата седмица, съобщи Ройтерс.

Фукуда почина в четвъртък на 90-годишна възраст от сърдечна недостатъчност. Той беше министър-председател на Япония в периода 2007-2008 г. и по време на краткия си мандат се стремеше към сближаване със съседните азиатски държави, особено с Китай, отбелязва Ройтерс.

В посланието си Си определи Фукуда като почтен и отговорен японски политик и дългогодишен приятел на китайския народ. Според китайската държавна информационна агенция Синхуа бившият премиер е "отстоявал правилен възглед за историята".

Посланието на Си представлява рядък пряк коментар за отношенията между Китай и Япония, след като напрежението между двете държави се засили в края на миналата година.

Двустранните отношения достигнаха най-ниското си равнище от години през ноември 2025 г., когато японският премиер Санае Такаичи заяви, че Токио може да използва въоръжените си сили, ако китайски действия срещу Тайван застрашат и японската територия.

Пекин определи изказването ѝ като "възмутително" и поиска тя да го оттегли. В отговор Китай препоръча на своите граждани да избягват пътувания до Япония и наложи забрана за износ към страната на стоки с потенциално военно приложение, сред които и някои редкоземни елементи.

В съболезнователното си послание Си изрази надежда, че "настоящите японски лидери ще оценят положените усилия и упорития труд на по-старото поколение политици, ще спазват четирите политически документа между Китай и Япония и ще защитават добросъвестно политическата основа на двустранните отношения".

Китайският президент добави, че страната му ще помни приноса на Фукуда за развитието на отношенията между Китай и Япония, както и за развитието на Азия.

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