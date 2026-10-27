Си Дзинпин призова Япония да запази политическата основа на отношенията с Китай

Китайският президент Си Дзинпин призова японското ръководство да запази политическата основа на отношенията с Пекин. Изявлението беше направено в съболезнователно послание до семейството на бившия японски премиер Ясуо Фукуда, който почина миналата седмица, съобщи Ройтерс.

Фукуда почина в четвъртък на 90-годишна възраст от сърдечна недостатъчност. Той беше министър-председател на Япония в периода 2007-2008 г. и по време на краткия си мандат се стремеше към сближаване със съседните азиатски държави, особено с Китай, отбелязва Ройтерс.

В посланието си Си определи Фукуда като почтен и отговорен японски политик и дългогодишен приятел на китайския народ. Според китайската държавна информационна агенция Синхуа бившият премиер е "отстоявал правилен възглед за историята".

Посланието на Си представлява рядък пряк коментар за отношенията между Китай и Япония, след като напрежението между двете държави се засили в края на миналата година.

Двустранните отношения достигнаха най-ниското си равнище от години през ноември 2025 г., когато японският премиер Санае Такаичи заяви, че Токио може да използва въоръжените си сили, ако китайски действия срещу Тайван застрашат и японската територия.

Пекин определи изказването ѝ като "възмутително" и поиска тя да го оттегли. В отговор Китай препоръча на своите граждани да избягват пътувания до Япония и наложи забрана за износ към страната на стоки с потенциално военно приложение, сред които и някои редкоземни елементи.

В съболезнователното си послание Си изрази надежда, че "настоящите японски лидери ще оценят положените усилия и упорития труд на по-старото поколение политици, ще спазват четирите политически документа между Китай и Япония и ще защитават добросъвестно политическата основа на двустранните отношения".

Китайският президент добави, че страната му ще помни приноса на Фукуда за развитието на отношенията между Китай и Япония, както и за развитието на Азия.